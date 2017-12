/ Las baterías de los celulares funcionan en ciclos de carga y descarga. La corta duración de la batería de nuestros teléfonos inteligentes es uno de los males de la tecnología de hoy en día.Hace apenas unos días, Apple confesaba que ralentizaba el sistema operativo de algunos de sus iPhone para compensar la deficiencia que sufren las baterías de los teléfonos con el paso del tiempo.A pesar de asegurar que está intentando suavizar el deterioro de los aparatos para evitar que se apaguen sin previo aviso, la compañía se enfrenta a varias demandas en Estados Unidos.Los celulares utilizan baterías de iones de litio que se cargan rápido y tienen un diseño compacto, pero tienen también sus contrapartidas. Estas pilas son generalmente inestables y su rendimiento desciende rápidamente.La industria encuentra difícil poder adaptarse a unos teléfonos inteligentes cuyo diseño y prestaciones cambian cada vez más rápido. Algunas de las soluciones que han presentado reportan problemas como el tamaño, el tiempo necesario para la carga total o son de materiales altamente contaminantes.Mientras no se encuentra una solución definitiva, hay algunas cosas que podemos hacer para intentar alargar la vida de nuestros smartphones.Mala coberturaEl teléfono consume mucha energía para intentar conectarse a una red saturada o con una señal baja. Cada vez que tu teléfono intente conectarse a una red Wi-Fi o mantener una conexión estable empleará mucha energía. Esto ocurre en áreas con baja intensidad de la señal o cuando hay muchas personas intentando conectarse a una misma red, por ejemplo, en un sitio con wifi público.Aunque no es una solución ideal, lo que puedes hacer es activar el modo avión si sabes que te adentras en una zona con baja cobertura y evitar que tu teléfono desperdicie batería.Algunas aplicacionesDesde el momento que abres una aplicación, ésta consume batería, algunas más que otras. Intenta salir y cerrar las que ya no necesites.También revisa las que emplean más energía en el apartado "Batería", dentro de las opciones de "Ajustes", tanto en los dispositivos Android como iOS.Detectar tu ubicaciónLos servicios de GPS se activan en muchas aplicaciones aunque no nos demos cuenta. Tener activado el GPS en tu celular demanda mucha batería. Hay aplicaciones que utilizan y registran tu ubicación sin que quizás te des cuenta, como por ejemplo Twitter.Si quieres limitar el número de aplicaciones que usan tu ubicación, puedes desactivarlo o seleccionar las aplicaciones que no quieres que usen tu localización.En dispositivos Android necesitas ir a SeguridadLocalizaciónPermisos. Si tienes un dispositivo que usa iOS, entonces deberás acceder a ConfiguraciónPrivacidadLocalización para seleccionar o deseleccionar cada app.Temperaturas extremasLa reacción química que se produce entre los iones que forman la batería de litio hace las cargas posteriores más deficientes. Las baterías de litio no funcionan bien cuando se las somete a temperaturas extremas porque los iones que contienen acaban por erosionar el material haciendo que los ciclos de carga duren menos.Así que la mejor solución para hacer que tus cargas duren más es evitar exponer tu celular a temperaturas muy altas o muy bajas.Pantallas grandesLos diseños de los nuevos teléfonos otorgan el protagonismo a las pantallas que son cada vez más grandes y requieren un mayor número de píxeles que, a su vez, usan más batería para iluminarlos.Bajar el brillo de la pantalla desde el menú de Configuración de tu celular puede ayudarte a ahorrar mucha energía. También puedes probar a apagar la pantalla o revisar tu teléfono con menos frecuencia.Volumen altoEl ruido que hace tu teléfono, las aplicaciones o el volumen al que escuchas música tienen mucho impacto en la batería de tu celular. Muchas veces depende del tipo de altavoces que tiene el aparato, pero en el caso de iOS los sonidos de todas las app consumen bastante energía.Una solución sería comprarte unos auriculares y silenciar los sonidos del teléfono o el de las aplicaciones que no consideres útiles.Cargas consecutivasLos expertos aseguran que tu celular debería estar siempre por encima del 50% de la carga para asegurar un buen rendimiento. Los aparatos más antiguos funcionaban mejor si antes de cargarlos de nuevo dejabas que se agotasen por completo. Ahora sucede lo contrario.La vida útil de tu batería se prolonga si haces pequeñas cargas para mantenerla, idealmente, por encima del 50% según el experto en tecnología celular Simon Jary.¿La solución definitiva? Reemplazar una batería puede ser costoso y la calidad de la reparación es a veces dudosa. Una solución que presentan los dispositivos de casi todas las marcas es el modo de ahorro de batería o de bajo consumo.Activando esta opción, entre otras cosas, se baja el brillo de la pantalla, se elimina el modo vibración, no te llegan gran parte de las notificaciones y se eliminan los servicios de ubicación.Si ya es demasiado tarde para aplicar estos trucos, la única solución es reemplazar tu batería porque no pueden arreglarse.Ahora bien, aquí tienes también algunas opciones:Ir a la tienda de Apple Es probablemente la opción más cara, pero también la más segura ya que la calidad y garantía de reparación está avalada por la propia empresa fabricante del aparato. Su precio es US$79.Acudir a un localMuchas tiendas en tu barrio pueden ofrecer los mismos servicios de reparación de Apple y, en la mayoría de los casos, a precios más reducidos. Pero aquí no tienes garantías sobre la reparación ni sobre la calidad de la nueva batería.Hazlo tú mismoSi confías en que sabes operar en un iPhone sin romperlo entonces puedes comprarte una batería de reemplazo cuyo precio oscila entre los 12 a los 40 dólares para baterías de iPhone 6, 7 o sus versiones de Plus.Resulta mucho más barato que llevar tu celular a Apple o a cualquier local de reparación, pero tendrás que asumir que puedes llegar a romperlo y no podrás echarle la culpa a nadie.