/ El 2017 se caracterizó por ser un año muy noticioso para Venezuela , diversos hechos marcaron el acontecer y captaron la atención no solo en el país, sino a nivel internacional.El tópico político y económico dieron de que hablar en diversos medios de comunicación internacionales. Desde la inhabilitación de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las protestas y la violencia en el país durante el mes de abril y julio, hasta el escándalo de corrupción en Pdvsa han estado en primera plana de la opinión pública.Julio Borges asume la presidencia de la AN El 5 de enero de 2017, el coordinador nacional del partido Primero Justicia (PJ), Julio Borges, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, sustituyendo así a Henry Ramos Allup, quien dirigió el parlamento en 2016.Por otra parte, el diputado Freddy Guevara (VP) fue designado por la mayoría parlamentaria como primer vicepresidente del Poder Legislativo. Para la segunda vicepresidencia fue designada la parlamentaria Dennis Fernández (AD).Esta nueva directiva solo duró dos meses, luego de que las competencias del parlamento fueran transferidas al Poder Judicial.Inhabilitación de la AN A finales de marzo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), asumió todas las competencias y responsabilidades de la Asamblea Nacional, tras la situación de desacato en el Parlamento.La noticia generó impacto tanto nacional como internacional. De este recurso se valió la oposición para llamar a la manifestación pacífica, hecho cuestionado por el Gobierno nacional de "llamar a la violencia".Caso Ortega Díaz y Tarek William Saab como fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien fuera fiscal general de la República, denunció que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ contra la AN evidencian "una violación del orden constitucional", lo que dejaba ver un conflicto de poderes.Tras varias denuncias al Gobierno nacional, quien la acusó de "promover la violencia y paralizar procesos en su gerencia con el Ministerio Público", en agosto de 2017, ya puesta en marcha la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Ortega Díaz fue destituida como fiscal general, reemplazada por el antiguo Defensor del pueblo, Tarek William Saab.Saab prometió "sanear" esta institución por casos de omisión ante diferentes denuncias.Protestas abril-julio La tensión política escaló un nuevo peldaño, en este caso la calles del país, las cuales fueron tomadas por manifestantes en contra del Gobierno nacional. La oposición convocó a una serie de actividades como trancazos y plantones en forma de protesta.Las imágenes de las protestas le dieron la vuelta al mundo, reflejando una situación delicada que cobró la vida de 120 personas, en su mayoría jóvenes . Desde el sector opositor las fuerzas de seguridad del Gobierno fueron acusadas de represoras, mientras que el oficialismo señala a la oposición de promover la muerte de los manifestantes para crear una imagen de represión por parte del Estado. Maduro convoca la Asamblea Nacional Constituyente Para restarle fuerza a la tensión política y redactar una nueva Carta Magna en pro de la paz, el 1ro de mayo de 2017, el presidente Nicolás Maduro convoca a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.En medio de protestas y reacciones en contra por parte de instituciones extranjeras y gobiernos de otros países, las elecciones fueron pautadas para el 30 de julio del año en curso.De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), p articiparon en las elecciones 8 089 320 ciudadanos, siendo un 41,53% del padrón electoral de unos 19 477 387 electores habilitados para votar. Este organismo rige desde agosto liderado por Delcy Rodríguez y es considerado por el Ejecutivo como plenipotenciario.Casa por cárcel para Leopoldo López La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó casa por cárcel para el dirigente opositor Leopoldo López, quien permanecía en prisión militar en Ramo Verde desde 2014.El TSJ declaró que la medida fue otorgada "por problemas de salud". Además, el máximo ente del Poder Judicial explicó que la medida humanitaria fue tomada "en virtud que existían serios señalamientos de irregularidades sobre la distribución del expediente a un Tribunal de Ejecución, asimismo y en virtud de información recibida sobre la situación de salud del dirigente político".Sanciones a Venezuela Desde el gobierno de Estados Unidos y Canadá hasta la Unión Europea, han impuesto sanciones a la administración de Nicolás Maduro El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó en agosto una orden ejecutiva imponiendo por primera vez sanciones financieras sobre el gobierno de Nicolás Maduro Estas medidas prohíben las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal Pdvsa.La Unión Europea (UE) aprobó en noviembre sus propias sanciones contra Venezuela para favorecer el diálogo entre gobierno y oposición, entre ellas un embargo de armas y futuras medidas contra responsables de este país.Cuatro aumentos salariales en un año Desde enero hasta noviembre el presidente Nicolás Maduro ha decretado cuatro aumentos salariales. El primero fue de 50%, con un sueldo mínimo de 40.638,15.Para e l 8 de enero, en su programa Contacto con Maduro , el aumento del salario mínimo y pensiones en 50%. Fue el primer aumento que se realizó en 2017.(Lea también: En Imágenes|La evolución de la UCV en 296 años de historia) El dignatario anunció el 1 de mayo, aumento del 60% Sueldo Mínimo Básico Mensual Bs. 65.021,04 (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6296, Decreto Nro. 2832).Además ajustó el pago del bono de alimentación de 108.000 bolívares pasó a 135.000. Por lo que el salario mínimo integral quedó en 200.000 bolívares.El 1 de julio del 2017, realizó aumento del 50% Sueldo Mínimo Básico Mensual Bs. 97.531,56 (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6313, Decreto Nro. 2966) y el bono de alimentación a 153.000 bolívares.De esta forma, el ingreso mínimo legal pasa de Bs. 200.000 a 250.531 bolívares.Para noviembre, el aumento fue de 30% en el salario mínimo. El sueldo pasó de 136.543,4 a 177.507 bolívares.Tres comicios electorales Además de las elecciones de constituyentes, cuyo integrantes fueron elegidos en un ámbito territorial y sectorial, también se realizaron las elecciones regionales en octubre de 2017, escenario que dio como vencedor al oficialismo con 18 gobernaciones de las 23 disputadas.Las elecciones municipales se celebraron el 10 de diciembre del presente año, siguiendo el cronograma del CNE. El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) obtuvo la gran mayoría y además de la gobernación del Zulia.MUD dividida Tras los resultados de las elecciones regionales, cinco gobernadores opositores se juramentaron ante la ANC, lo que generó muchas reacciones en el sector opositor, sobre todo en contra.En los comicios municipales pocos partidos opositores decidieron participar, lo que evidenció la división en la coalición que se opone al Gobierno. No obstante, consideran primordial las elecciones primarias de cara a las presidenciales en 2018.Escándalo de corrupción en Pdvsa Desde que el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tareck William Saab, asumiera el cargo en sustitución de Luisa Ortega Díaz, se iniciaron investigaciones por hechos de corrupción registrados en la principal empresa del país, Petróleos de Venezuela (Pdvsa).Saab alegó que dichos casos de corrupción fueron "engavetados" por la exfiscal Luisa Ortega Díaz durante su gestión en el Ministerio Público.En varias ruedas de prensa, el funcionario ha señalado que en "todas las filiales" de Pdvsa se han encontrado casos de corrupción, en los que han sido vinculados presidentes de empresas, gerentes, ministros y trabajadores.Entre los detenidos se pueden citar los exministros de Petróleo Eulogio del Pino y Nelson Martínez, además de las investigaciones contra Rafael Ramírez, es titular de la petrolera.También se vio implicado El actor Manuel "Coco" Sosa, quien era presidente de Suministros Gramal C.A.Sosa ha sido condenado a cuatro años en cárcel por delitos de corrupción en la empresa mixta Petropias S. A. Además, deberá pagar una multa de 40% del daño patrimonial causado a la empresa.Gobierno y oposición en vías de diálogo Al finalizar 2016, la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció su decisión de abandonar definitivamente el diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro , proceso que intentó reanudase en República Dominicana nueve meses después, sin embargo la coalición opositora volvía declinar por "falta de garantías electorales".La gestión de diálogo entre Gobierno y oposición, se reanudó en diciembre en República Dominicana con observadores internacionales y "avances notables".Las negociaciones fueron reprogramadas para el 11 y 12 de enero, dijo al término de las conversaciones el presidente dominicano, Danilo Medina, dejando así una esperanza de entendimiento para 2018.La fuga de Ledezma El pasado 17 de noviembre, el exalcalde metropolitano, Leopoldo López, quien se encontraba en arresto domiciliario, cruzó a pie a primera hora de la mañana del viernes 17 de noviembre y de forma inesperada la frontera que une a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana San Antonio.La información fue confirmada por Mitzy Capriles, quien denunció que su vivienda fue "violentada" y aclaró que en la misma "no hay armas, no hay drogas, no hay dinero, no hay absolutamente nada indebido".Éxodo de venezolanosEn el IV Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas, señaló que un gran número de venezolanos han emigrado del país desde 2015.El informe destaca el incremento de personas que han decidido emigrar en su mayoría hacia otras naciones de Centroamérica, como Costa Rica y Panamá; Suramérica.Falta de Efectivo Los problemas en la producción y distribución de alimentos, la inflación, la inseguridad y la conflictividad política se sumaron a la falta de dinero en efectivo en los bancos y locales comerciales del país.Esta situación no es nueva, ni reciente, puesto que especialistas en el área económica, firmas y entes gubernamentales han señalado que la falta de efectivo en Venezuela ha estado presente desde hace por lo menos tres años.La criptomoneda El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , anunció a principios de diciembre la creación de la criptomoneda respaldada por las reservas petroleras, de oro, gas y diamantes."Vamos a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras, para avanzar en materia de soberanía monetaria. Esto va a permitir avanzar a nuevas formas de financiamiento internacional", explicó. No obstante, esta medida ha generado desconfianza en varios sectores empresariales del país, que señalan este método como "poco viable".ANC suprime la Alcaldía Metropolitana y el Distrito Alto Apure Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobaron el 20 de diciembre el Decreto para la Supresión y Liquidación del Área Metropolitana y Distrito del Alto Apure, en la sesión ordinaria realizada en el Palacio Federal Legislativa.El presidente de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Juan Carlos Alemán, explicó que "estas dos instancias a nuestro parecer no le presta ningún beneficio a nuestra población, esto siempre velando por el interés de los trabajadores".Liberan una parte de los llamados "presos políticos" Un grupo de "presos políticos" comenzaron a ser liberados en la noche del sábado como parte de una medida propuesta por la Comisión de la Verdad de la ANC.Los primeros fueron Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez, militantes de Primero Justicia (PJ). Seguidamente, Alejandro Zerpa y Juan Miguel de Sosa, ambos detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en 2015.También fueron liberados 12 de 14 funcionarios de PoliChacao: María Perez, Venus Medina, Cesar Mijares, Alfredo Chirinos, Jorge Delgado, Darwin Herde, Ever Meneses, Miguel Mora, Eduardo Salazar, Jhonny Velásquez, Edgar González y Ángel Sánchez.Aún permanecen detenidos el supervisor jefe de PoliChacao Fred Mavares y Reggie Andrade.