/ En la sombra del sol hombres y mujer es discuten.Aquí no crecerá nada, dice uno, señalando el universo.El universo está vacío porque todavía no han construido los planetas.Les estoy hablando del comienzo de los tiempos,cuando el sol tenía un lado de sombras repleto de árboles y de ríos.Les estoy hablando del comienzo de los tiempos, cuando simplementela vida era eterna y ningún amor se deshacía.Allí construiremos la tierra, imagínense ustedes, dice otro, señalandoun punto ciego en el espacio.Algunos ríen.Les estoy hablando del comienzo mismo de las cosas,cuando todavía no se habían inventado los dioses pero sí el amor,las largas charlas, el vino, el sexo a la madrugada.Les estoy hablando de un tiempo pasado, que de vez en vez,vuelve a través de los mileniosy nos hace temblar.Poema de Sobre el corazón de la Tierra , editado este año por Cachorro de Luna. Fidel Maguna nació en Rosario en 1993. Este es su primer libro.