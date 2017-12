/ ÚN.- Joel García, abogado de algunas de las personas que han sido liberadas por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, señaló este martes que no pudo conocer qué condiciones les impusieron a sus defendidos y firmar el acta de liberación, porque los tribunales Primero y Tercero de Juicio "no dieron despacho".Según las últimas cifras que maneja el Foro Penal, hasta la fecha se han producido 44 liberaciones."Son 44 los presos políticos liberados bajo cautelares o fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena desde el 24/12/17. Quedan 216 'presos políticos' tras las rejas y 7.171 ciudadanos criminalizados y sujetos a medidas cautelares", escribió la ONG en Twitter.Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la comisión de diálogo en República Dominicana, Luis Florido, indicó en la red social que "estos son los momentos en los que se justifica la lucha para liberar a los presos políticos; a pesar del intento de la ANC por humillarlos, no pudieron. Al final, Lo importante es el amor".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi