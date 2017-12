/ Todavía "shockeado", el técnico en informática Diego Lagomarsino atraviesa su momento judicial más complicado. Fue procesado por la muerte del fiscal Alberto Nisman bajo la caratula de "partícipe necesario" del crimen por haberle dado el arma Bersa y por el nivel de confianza que mantenía con al extitular de la UFI-AMIA. "Estoy hecho mierda, pero la fuerza me la dan mis hijos", manifestó."Peor que estar procesado siendo inocente, no sé qué puede ser", indicó a la salida de su casa en Martínez. Lagomarsino ratificó su inocencia y negó haber tenido algún tipo de participación en el asesinato: "Que investiguen a todos", pidió.Más sobre la muerte de nisman La muerte de Nisman: la Justicia seguirá investigando si Diego Lagomarsino era un agente de Inteligencia Diego Lagomarsino procesado por la muerte de Nisman: las claves del fallo El abogado de las hijas de Nisman, sobre el procesamiento de Diego Lagomarsino: "La Justicia llegó" "La verdad que me shockeó (la noticia). Tenía indicios de lo que podía pasar, pero bueno me agarró en un estudio de televisión", recordó. Intranquilo ante la decisión del juez Julián Ercolini de procesarlo y trabarle un embargo millonario, Lagomarsino sostuvo que no está "preso porque la Justicia sabe que digo la verdad".Cada vez más complicado judicialmente, Lagomarsino indicó que "no tiene pruebas para demostrar que no tuvo nada que ver (con la muerte de Nisman)", pero "tampoco hay pruebas para demostrar que tuvo algo que ver".El juez Ercolini procesó a Lagomarsino por haber sido "partícipe necesario" del asesinato de Nisman y le trabó un embargo de 15 millones de pesos. Además, mantuvo las restricciones que ya le había impuesto: la tobillera electrónica, debe presentarse cada 15 días ante la Justicia, prohibición de salir a más de 100 kilómetros del radio de su casa, prohibición de salir del país, prohibición de tener pasaporte y tampoco puede ausentarse de su domicilio por más de 24 horas.Críticas a Arroyo Salgado, su relación con Nisman y el homónimo servicio de inteligencia Lagomarsino volvió a arremeter contra la ex mujer de Nisman Sandra Arroyo Salgado, a quien acusó de "mentirosa". "Me gustaría que explique todas las mentiras: lo de la computadora colador, que no me conocía, que el tiro había sido en la nuca", señaló.Nota en curso.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi