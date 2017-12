/ Por Fabiana CulshawEspecial para El ObservadorEl estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause , que acaba de cumplir 75 años, ha logrado en los últimos tiempos un valor diferencial por su participación en proyectos de Participación Público-Privada (PPP). A nivel nacional, los proyectos de PPP contemplan 14 obras de infraestructura carcelaria, vial, educativa y de vivienda, con una inversión inicial estimada de US$ 998 millones.El estudio participa en el proyecto de la unidad carcelaria de Punta de Rieles y en el de reconstrucción y mantenimiento de las rutas 21 (que une Colonia del Sacramento y Mercedes) y 24 (que atraviesa Río Negro y Paysandú, uniendo las rutas 2 y 3).El año pasado la firma ganó el premio Deal Of The Year de Latin Lawyer por el caso de la aerolínea Pluna, donde tuvo una participación protagónica.Fernando Jiménez de Arechaga, es abogado y socio del estudio, y lleva el nombre del fundador, su abuelo. Se formó en la Universidad Católica y en Harvard. Su experiencia se centra especialmente en Project Finance, fusiones y adquisiciones y Mercado de Capitales.El estudio acaba de estrenar logo y una nueva web . "La idea es destacar la tradición del estudio y el ejercicio de cercanía al cliente de nuestra práctica. Esos son nuestros principales activos", comentó.¿Cuáles han sido los principales hitos en estos 75 años? En 2001, Jiménez de Aréchaga & Brause y el estudio Héctor A. Viana se fusionaron. El primero tenía su foco en la parte bancaria, financiera y comercial, atendiendo a multinacionales. Y, por su parte, Viana tenía un fuerte departamento de litigios contenciosos y experticia en derecho de familias. La fusión combinó los activos de una y otra, y pasamos a ser multidisciplinarios. Hoy estamos presentes en todas las ramas del Derecho, menos el área penal, lo que no es común en este tipo de estudios. Sobre todo a partir de la fusión, hemos participado en diversas transacciones de repercusión mayor en el mercado.¿Cómo ve las PPP? Hubo muchas críticas por las demoras y los cuellos de botella ante demasiados controles, aunque es razonable que existan. Últimamente hay mayor dinamismo, los pliegos de proyectos viales salen más en fecha.¿A qué se debe ese mayor dinamismo? El Estado hizo cambios, tanto en los pliegos como en la normativa, para agilizar. Hasta hace poco, una vez que se lograba la adjudicación, la puesta en marcha de la obra demoraba más de un año. Ahora, se establece un plazo determinado para el financiamiento y, si no se obtiene a tiempo, se ejecuta parte de la garantía correspondiente. También hay otros decretos que agilizan las etapas con nuevos plazos. En este momento, existen cinco proyectos viales, dos en el área de educación , el del ferrocarril central, el de la cárcel y otros, que no son pocos para una ley relativamente reciente, que data del año 2011.¿Por cuales rubros y actividades se recurre más frecuentemente al estudio" Siempre las áreas más activas dependen de las oscilaciones del mercado. Cuando las cosas van bien en el país, tenemos muchas transacciones, operaciones de compra-venta de empresas, consultas comerciales y de financiación. Cuando la dinámica del entorno no va bien, aumentan los juicios. Hoy en día, crece el peso relativo de los departamentos contenciosos, de arbitraje y concursos .La práctica transaccional tuvo un auge en la última década. Sí, en los últimos diez años creció notoriamente la práctica de compra-venta, pero ahora vivimos un enlentecimiento de la economía . También hay áreas de apoyo, como la laboral, bastante inmune a los vaivenes de la economía.Usted forma parte de la tercera generación en el estudio, ¿qué desafíos tienen para 2018? Hemos mantenido el prestigio de la firma y logrado renovación. Tenemos una estructura empresarial con 70 personas, muchos de ellos no son familiares, y contamos con un plan de carrera que regula las condiciones para ir ascendiendo. El desafío está en seguir siendo exitosos, en atraer talentos jóvenes, quienes tienen la posibilidad de llegar a socios. La meta también es seguir creciendo en facturación.¿Qué ve venir en el país? Pienso que habrá algunos nuevos proyectos de infraestructura de las PPP. Uruguay tiene necesidad de propuestas de energía, y también estará la planta de UPM, que va a generar trabajo asociado a la planta.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi