/ (Greg Wohlford/Erie Times-News via AP)Una poderosa tormenta azotó a Erie , en el estado de Pennsylvania, Estados Unidos. Todo quedó cubierto de blanco: casas, autos, jardines, calles. Todo. Los expertos informaron que 1.30 metros de nieve cayeron, un récord histórico en la historia de la ciudad.Las autoridades en Erie emitieron una alerta en la que se advirtió a los pobladores sobre los peligros de salir, indicando que las calles estaban en condiciones "peligrosas e intransitables".(Greg Wohlford/Erie Times-News via AP) También, la policía estatal urgió a las personas evitar hacer viajes debido a lo poca visibilidad y al deterioro de las vías.(Greg Wohlford/Erie Times-News via AP) Las agencias meteorológicas pronostican que vendrán días más fríos en el noreste de los Estados Unidos.(Greg Wohlford/Erie Times-News via AP) En la ciudad de Nueva York se espera que la temperatura esté por debajo de los 0 grados. Al igual que en los estados de Maine, Vermont y New Hampshire.(Greg Wohlford/Erie Times-News via AP) Además, las autoridades recomiendan a los ciudadanos resguardarse en casa, ya que con estar expuestos solo 30 minutos a las bajas temperaturas pueden padecer congelamiento.This is insane! We have seen 92.5 inches of snow this month. 19" since midnight, and 53" since Christmas Day. #Erie #Snowmageddon pic.twitter.com/COiNJja6rx— David Wolter (@DavidWolter1) December 26, 2017I grew up in Erie, PA but have never seen snow like we've had here in the last 24 hours. It's crazy that there's hardly any back in Cleveland right now. Here's the obligatory patio table photo. pic.twitter.com/13CuOTwnf3— Mike Richwalsky (@mrichwalsky) December 26, 2017Car? What car? #erie #snow pic.twitter.com/8723SYVQOs— Brooke Thomas (@Brt330) December 26, 2017Trying to find my car in Erie, PA! It's like playing "Where's Waldo"? pic.twitter.com/ZfYgXUJZEu— Kathy B (@ChattyKathy715) December 26, 2017