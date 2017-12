Comerciantes de Margarita: Carencias no justifican saqueos

Tras diversos acontecimientos de ingreso violeto a comercios y protestas en la vía pública, autoridades y gremios empresariales se pronunciaron en rechazo a la situación.La directiva de la Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción del estado Nueva Esparta emitió un comunicado en el que condena,"los saqueos contras establecimientos comerciales acaecidos tanto en territorio insular como en importantes centros urbanos del país, cuyo objetivo es apropiarse de manera violenta de mercancías, y de costosos equipos"En su pronunciamiento, el gremio empresarial sostiene que,"las carencias alimentarias que afectan a vastos sectores de la ciudadanía no justifican estos hechos vandálicos, que por lo general son aprovechados por grupos inescrupulosos que se amparan en las necesidades de las familias de escasos recursos económicos para cometer delitos"En tal sentido, exhortan a las autoridades nacionales encargadas del orden público a asumir de manera urgente las medidas de resguardo de los bienes y de las personas, para que estos sucesos sean impedidos y controlados, obviamente dentro de los que establece el ordenamiento legal y el Estado de Derecho.Los empresarios reiteran que la crisis económica que afecta en general a toda la sociedad como consecuencia del ya admitido proceso hiperinflacionario, tiene como expresión concreta la agudización de las carencias de importantes sectores de la población, en los que cada día se hace más difícil adquirir diversos productos de la cesta alimentaria, pero también impone la disyuntiva de cerrar establecimientos o seguir abiertos con una indetenible caída de las ventas."Reiteramos que el sector empresarial está permanentemente abierto al diálogo para acompañar las medidas que la adversa coyuntura económica impone, pero debemos precisar que corresponde al Gobierno Nacional, como ente del Estado que ha asumido controles de la actividad económica del país, instrumentar políticas urgentes que orienten en el corto plazo hacia la recuperación de la producción con la participación del sector privado y de los trabajadores?, finaliza el pronunciamiento de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta.Gobernador pide competenciasTambién, ante el saqueo de galpones de comida y la protesta de comunidades en lla vía pública, el gobernador Alfredo Díaz exigió al gobierno nacional restituir sus competencias frente al Instituto Autónomo de Policía del estado bolivariano de Nueva Esparta, Iapolebne."Deben entender que la autoridad de la seguridad en un estado la lleva el gobernador?, dijo el mandatario."Vimos con preocupación que Polimariño, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana no pudieron sostener la embestida del pueblo?, señaló Díaz al subrayar la necesidad de una autoridad firme"y yo estoy dispuesto a asumir"Aunque reconoció que el pueblo de Margarita y Coche es pacífico, advirtió que pudieran ocurrir otros hechos lamentables movidos por el hambre, la desesperanza y la molestia ante un gobierno que"engaña y juega con la necesidad de la gente para obtener una ventaja electoral, pero no resuelve problemas"NotiespartanoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi