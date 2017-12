/ El ex presidente hondureño Manuel Zelaya dijo que no cree que la propuesta de la OEA de celebrar nuevas elecciones en su país sea "honesta y sincera", al pedir la nulidad de los comicios pasados, en los que fue reelegido el mandatario Juan Orlando Hernández. "No comparto que la salida que está proponiendo la OEA en realidad sea una propuesta honesta y sincera, porque cuando la OEA dice 'quiero nuevas elecciones' está anulando el triunfo de Salvador Nasralla", señaló Zelaya en la noche del martes en rueda de prensa. #Ahora 👉🏽 Coordinador @manuelzr se presenta ante el @tsehonduras a demandar la nulidad inmediata de la declaratoria ilegal de JOH. Segu la transmisin en vivo 👉🏽 https://t.co/zRQvZVxnm4 👈🏽 #NoAlFraudeHN pic.twitter.com/Jz4Cl4ITYiAlianza de Oposicin (@EnAlianza) 27 de diciembre de 2017 El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, propuso el 17 de este mes una repetición de los comicios en Honduras por las "graves irregularidades y deficiencias denunciadas". 👉🏽 Hasta el ltimo minuto de mi vida, voy a defender la victoria del pueblo. No tenemos por qu negociar el triunfo del pueblo- @manuelzr #NoAlFraudeHN pic.twitter.com/tRw6lWZCgNAlianza de Oposicin (@EnAlianza) 27 de diciembre de 2017 Esta demanda que se est presentando, es en el nivel presidencial, estamos presentando la anulacin de la declaratoria de las elecciones.- @manuelzr #NoAlFraudeHN pic.twitter.com/vwAT5TtTFYAlianza de Oposicin (@EnAlianza) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi