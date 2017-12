/ El 11 de julio del presente año, el presidente de la República Nicolás Maduro , encabezó el lanzamiento del "Plan Nacional de Parto Humanizado" con el objetivo de proteger a la mujer venezolana durante su proceso de gestación.Para el inicio de este importante plan, se aprobaron 12 mil 090 millones de bolívares, con la participación de 10 mil promotoras comunales, quienes serían preparadas para atender a las embarazadas.En su primera fase, el Parto Humanizado atendería un total de 900 mujer es en proceso de gestación, y en la segunda 3.057 mujer es, que fueron contactadas a través del Carnet de la Patria.Durante el desarrollo de este plan se combinaron todos los avances de la ciencia, así como conocimientos ancestrales para atender a las mujer es en el proceso de gestación. Además, al mismo se sumaría la red de Barrio Adentro, para contribuir con la atención a las gestantes, a través de la medicina preventiva.Con esta acción, lo que se desea es que la mujer venezolana tenga un parto feliz y amoroso, más humano y menos mercantilista, que permita a todos los involucrados, médicos, técnicos, parteras, la familia y la comunidad, fomentar una Patria más humanista.DefiniciónPara entender más del tema, es necesario resaltar que el Parto Humanizad o o parto respetado es una modalidad de atención del parto caracterizada por el respeto y la consideración de los derechos de las madres y los niños en el momento del nacimiento. Considera los valores de la mujer , sus creencias, y sentimientos respetando su dignidad y autonomía durante el proceso de dar a luz. Este tipo de partos reduce los nacimientos sobremedicados.Eliminar el mercantilismo del naciminetoEste plan, también se crea con el objetivo de combatir la mercantilización del nacimiento, disminuir las cesáreas como intervención quirúrgica, y dar paso al parto natural para traer niños y niñas en armonía con sus madres y el entorno.Según la ministra para la Mujer e igualdad de Género, Blanca Eekhout, el 52% de las cesáreas practicadas en el país no son necesarias, "cuando llega un caso que sí amerita atención, entonces no tenemos el quirófano disponible, empezamos a tener fallas por el mal uso de esto que debería ser opcional en función de las necesidades reales que se produzcan en el embarazo".Violencia obstétricaLa Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , establece la violencia obstétrica como: "la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujer es por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujer es".Este precepto garantiza y promueve el derecho de las mujer es a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujer es en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.Es importante resaltar que la sustancia química "Pitocín" que se les coloca muchas veces a las mujer es para acelerar el proceso de dilatación, genera sufrimiento y mucho más dolor del que se prevé en un parto normal, este podría reemplazarse por otros métodos menos turbulentos.Finalidad del Parto HumanizadoEl Plan Parto Humanizado se promueve para que desde el inicio de la gestación se sume al desarrollo del feto de manera saludable. En esta etapa es fundamental la atención integral de manera oportuna y con respeto en todas las necesidades físicas y emocionales, así como involucrar el acompañamiento de la familia y la pareja.Parto humanizado y Somos Venezuela llegará a todas las mujer es del paísRecientemente, la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Blanca Eekhout , manifestó que la meta a alcanzar es que el Plan de Parto Humanizado junto al Movimiento Somos Venezuela llegue a todas las mujer es del país."Estamos trabajando de manera conjunta para que este plan con Somos Venezuela llegue a cada mujer embarazada, a cada mujer gestante, para garantizar su atención, los exámenes pre-natalaes, su preparación para el parto humanizado, su preparación para la lactancia materna, su vínculo con la comunidad organizada para que tenga acceso a los medicamentos adecuados", destacó.Puntualizó que para el 24 de diciembre del año en curso la meta es captar y acompañar a 54 mil mujer es gestantes.Día mundial de los Derechos del Nacimiento y Parto HumanizadoEl Día Mundial de los Derechos del Nacimiento se festeja el 7 de junio, y es un día en el que se busca reflexionar y concientizar sobre la importancia del nacimiento de un niño, del parto, y lo esencial que es para hombres y mujer es.Este día busca respetar el proceso del nacimiento, los derechos de las madres y de los niños. Tanto la madre como el recién nacido, tienen derechos y se deben respetar. Hoy en día la violencia obstétrica es un hecho lastimosamente notorio, en el que los médicos no cumplen sus obligaciones y degradan a la mujer , a sus derechos y a los derechos del bebé. Las mujer es deben elegir de qué manera quieren tener a sus niños, guiados por la opinión apta de un médico.Este día busca recordar el decálogo de los derechos del nacimiento, que son los siguientes:1. El recién nacido tiene derecho a que le sea reconocido su capacidad física y emocional, tanto en su vida intrauterina como extrautinerina y por sobre todo en la transición de ambos.2. La madre debe velar por el bienestar emocional durante los controles de gestación ya que es un derecho del bebé intrauterino.