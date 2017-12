/ El expresidente peruano, Alberto Fujimori, pidió perdón a través de un mensaje grabado en video al pueblo de Perú, “por haberlos defraudado” durante su gestión (1990-2000).Asimismo, agradeció al primer mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, por haberle concedido el indulto.“Soy consciente que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco, por otro lado, que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, dijo el expresidente en video internado en la clínica donde permanece desde el viernes pasado.Fujimori aseguró que la noticia del indulto humanitario lo"sorprendió? en la unidad de cuidados intensivos de la clínica.“Esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y pesares”, añadió.Aprovechó la ocasión para agradecer al presidente peruano “la difícil decisión” de Kuczynski al aprobar su indulto y el perdón de todas sus penas y de los procesos que aún tenía en curso.“(Esto) me compromete, en esta nueva etapa, para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación”, aseguró.Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Fujimori el pasado domingo 24, pocas horas antes de la Navidad, lo que sorprendió a muchos peruanos, incluso, muchos compatriotas han marchado en protesta a la medida.Sin embargo, analistas aseguran que dicha medida “es un pacto” para recibir el apoyo de los fujimoristas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi