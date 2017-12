/ Chorizos, morcillas y achuras. Ese fue el menú de la reunión que generó una movilización en Punta del Este a 10 días de que empezara la temporada. El problema no fue lo que comieron, sino por qué se juntaron. Uno de los gerentes de la aplicación de transporte Uruguay Presente (más conocida como UP) convocó a los ediles del Frente Amplio y del Partido Nacional de Maldonado a un asado para contarles sobre el nuevo servicio de transporte con autos particulares. La mesa estaba servida y la polémica también.Hubo ediles que decidieron no ir y otros que fueron porque querían escuchar la propuesta de la empresa. Al mediodía, en una casa en el balneario Solanas, los políticos se reunieron con los empresarios y llegaron a un acuerdo: UP no trabajaría hasta que no se regularan las aplicaciones de transporte en la Junta Departamental de Maldonado. El intendente Enrique Antía definió la reunión como "un manoseo" por parte de la empresa, según dijo este martes en el programa En Perspectiva ."Sobre el final hubo un asado de algunos ediles con algunas de las aplicaciones, creo que participó algún integrante de la patronal del taxi. Ahí salieron versiones raras", afirmó. Antía señaló que él no fue a la reunión, pero los cuentos del encuentro trascendieron y a los taximetristas no les cayeron bien. "Ahí la patronal del taxi se enteró de esta reunión y empezó a hacer presiones –porque ya era sobre el pucho, era en diciembre-, para que no se votara algo, es lógico, que competía contra ellos", sostuvo.El edil nacionalista Rodrigo Blás dijo a El Observador que su sector decidió no ir al evento porque no querían recibir "nada" de la empresa. Si bien no concurrió, reconoció que sí hubo un asado y que en esa oportunidad la empresa aprovechó para presentar el proyecto que había preparado para la temporada.Lea también: La Intendencia de Maldonado da vía libre a Uber para operar en veranoSin embargo, el edil nacionalista Adolfo Varela dijo a El Observador que no hubo comida y que fue un evento que organizó la empresa para "discutir" la puesta en marcha de la aplicación. "Dijeron que fue de noche, hubo una versión de gente del taxi mintiendo un poco. Lo que circuló fue la palabra asado, pero eso fue una versión malintencionada", agregó.Por su parte, el edil frenteamplista Andrés de León dijo a El Observador que "como cualquier reunión en Uruguay" hubo "una picada" después de la presentación. El político hizo hincapié en que el encuentro fue "de parado" y que solo hubo "achuras" para comer al final. "Cuando el Conrad presentó unas torres y no se hicieron, también hubo una picada. El intendente dio un discurso maravilloso ahí, pero todavía estamos esperando las torres. Me parece medio ridículo su planteo", afirmó.Y aunque las versiones son encontradas, algo es cierto: el 13 de diciembre hubo una marcha en contra de las aplicaciones de transporte frente a la Junta Departamental de Maldonado. Según publicó FM Gente, los taximetristas hicieron oír sus bocinas y se manifestaron contra Uber, aunque no había sido esa la empresa que había organizado el asado.Lea también: Uber mete presión y ediles negocian para que pueda operar este veranoEl presidente de la patronal de taxis de Maldonado, Víctor Perera, dijo a El Observador que la marcha fue para evitar que la Junta Departamental votara la habilitación de las aplicaciones de transporte "a las apuradas" a pocos días de que empezara la temporada. "Entendíamos que la regulación era muy laxa, muy permisiva, pero ahora entraron estos de pesado como es costumbre en ellos", señaló.El Observador trató de comunicarse sin éxito con el gerente de UP, John Tarín.Regulación en la mira Si bien hay un proyecto presentado ante la Junta Departamental de Maldonado para regular las aplicaciones de vehículos particulares, el intendente afirmó este martes que él mismo se va a encargar de negociar ese tema. Según expresó, la comuna quiere "proteger a los taximetristas", que son los que durante el año trabajan en el departamento cuando se termina la temporada.Antía hizo hincapié en que la regulación en Maldonado les exigirá a las aplicaciones "lo mismo que a los taxis y más". En ese sentido, explicó que las empresas no podrán operar con autos baratos, ya que la regulación les ordenará que utilicen vehículos de alta gama, como los que manejan los taximetristas.El intendente afirmó que va a haber un canon que tendrán que pagar las aplicaciones –al igual que en Montevideo-, porque quieren que el mercado sea competitivo para los taxis. "Le daremos prioridad de bajar el canon a alguna aplicación que puedan crear los taximetristas para defenderse", expresó.Lea también: El alcohol y las largas distancias de Maldonado: un combo que llama a las apps de transporteDe todos modos, Antía explicó que a Punta del Este llegan turistas de distintas partes del mundo que están acostumbrados a utilizar Uber, por lo que la empresa podría "dar una mano" durante los meses en los que los taxis no dan abasto. La diferencia entre Montevideo y el balneario, explicó, es qué hacer con los choferes en invierno, cuando en las paradas hay "ocho o 10 taxis parados sin trabajo".