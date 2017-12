/ Podrá avanzar hacia el juicio oral por la última decisión del juez federal Claudio Bonadio. Foto: Archivo La ex presidenta Cristina Kirchner quedó ayer más cerca de ser enviada a juicio oral por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de haber estado involucrados en el atentado contra la sede de la AMIA, en 1994.La causa que involucra a la mandataria, que está procesada con prisión preventiva por encubrimiento por haber impulsado el fallido memorándum con Irán, podrá avanzar hacia el juicio oral por la última decisión del juez federal Claudio Bonadio , que ayer dio por concluida la investigación en primera instancia.El magistrado corrió vista a las querellas -AMIA, DAIA y un familiar de una víctima del ataque-, para que emitan su opinión si consideran que está concluida la investigación o si resta alguna medida de prueba que pudiera aportar información trascendente a la causa, según consignó ayer la agencia Télam.Más notas para entender este tema Un "arma amiga" y la red de espías Procesan por complicidad a Lagomarsino, y a los custodios de Nisman, por encubrimiento En la causa se investiga si detrás de la firma del memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán, en el marco de la causa AMIA, se llevó a cabo un pacto para revitalizar el comercio entre ambos países y dotar de impunidad a los iraníes sobre los que pesan alertas rojas de Interpol."Encontrándose concluida la investigación" por la cual fueron procesados la ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman y otras diez personas, "córrase vista a la querella", sostuvo el juez en una resolución. El magistrado ordenó, además, que quede habilitada la feria judicial a partir del 10 de enero para que las querellas opinen sobre el cierre de la instrucción, por lo que, a partir de ese día, tendrán seis días -prorrogables por seis más- para expresarse.Bonadio dio por concluida la investigación sin recibir el testimonio del ex secretario general de Interpol Ronald Noble, quien desmintió en reiteradas oportunidades que el memorándum con Irán hubiera puesto en peligro las alertas rojas de Interpol que aún pesan sobre cinco iraníes acusados por el atentado que dejó 85 muertos y 300 heridos. El juez consideró que podía ser convocado durante el juicio oral.En esta nota: Cristina Kirchner Héctor Timerman Claudio Bonadio LA NACION Política Atentado a la AMIACon Información deSíguenos en Twitter @entornoi