/ El Presupuesto para el año próximo obtuvo ayer dictamen de comisión del Senado y quedó rubricado para que hoy, sin mayores inconvenientes, sea convertido en ley en el recinto junto a la reforma tributaria, que también fue firmada por los senadores. Ambas iniciativas ya habían recibido media sanción de Diputados en una semana en que se le dio trámite exprés al paquetazo oficial de reformas. La denominada ley de leyes de recursos y gastos hace una fuerte apuesta a la inversión privada como motor de la actividad económica, minimizando la obligación del Estado en ese rol. "La inversión en investigación y desarrollo no va a bajar sino que va a subir, sólo que va a estar hecho de otra manera", sostuvo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al hacer referencia sobre el desplazamiento de los desembolsos públicos por decisiones privadas. Dujovne y su par de Transporte, Guillermo Dietrich, expusieron ayer en la comisión de Presupuesto en la que se cumplió la mera formalidad de una reunión para dar despacho al proyecto del oficialismo.La senadora Cristina Fernández (Unión Ciudadana), una de las presencias aún esperadas en el Congreso, no asistió a la labor parlamentaria. La ex presidenta había adelantado que no participaría de "este tratamiento extorsivo con las autoridades provinciales y el financiamiento del déficit fiscal con el ajuste".En un maratón de encuentros y sesiones, la discusión que impuso el oficialismo para lograr colar la mayor cantidad de reformas en un paquete de leyes, que encabezan la ya votada previsional, la tributaria -que se tratará hoy- y laboral. Esta última se debatirá el año próximo. De hecho, en la misma reunión de comisión se dio dictamen a la reforma tributaria y al Presupuesto, pero sólo se discutió este último. Pero el proyecto de Presupuesto 2018, el mapa testigo de lo que el Gobierno prevé hacer el año próximo, deja en evidencia un fuerte recorte del gasto, mayor endeudamiento y la decisión política de dejar al mercado como protagonista del proceso inversor en el país.Pese a que el mundo se volvió más proteccionista de sus economías, el gobierno de Cambiemos apuesta todas sus fichas al arribo de fondos. En caso contrario, al financiamiento externo que, según dijo ayer el ministro de Hacienda, "es barato" y habría que aprovecharlo. Para el año próximo definieron una optimista meta de 12 por ciento de aumento de la inversión, a partir de una apuesta fuerte a la modalidad de Participación Público Privada (PPP), en el que una empresa u organismo privado hace el desembolso. Es por eso que en el proyecto el rol del Estado en el proceso inversor es sólo a través de incentivos fiscales para empresas que las realicen. Esto pone en manos de privados la decisión de invertir y un ejemplo fue la industria naval, un sector sensible teniendo en cuenta que aún no se conoce lo sucedido con los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Dujovne aseguró que con exenciones impositivas "habrá más inversión privada también en esa industria".El debate La Comisión de Presupuesto se reunió para dictaminar los proyectos de ley de Presupuesto que, junto a la reforma tributaria y la prórroga del impuesto al Cheque, serán tratados hoy. Los tres proyectos fueron aprobados la semana pasada en la Cámara de Diputados con los votos de Cambiemos y del interbloque Argentina Federal, que responde a gobernadores del PJ y que tiene como pata en el Senado al bloque Justicialista, que preside Miguel Pichetto. "No se pueden tratar todos los temas juntos un día antes de que se voten. Encima, no tenemos margen de hacer modificaciones porque debería volver a Diputados y no dan los tiempos legislativos", se quejó Carlos Alberto Caserio (Alianza Unión por Córdoba) por el tratamiento exprés.Dietrich abrió el veloz encuentro y dio un pantallazo sobre algunas obras viales en marcha desagregando por provincias. Tras la enumeración, el senador Juan Carlos Romero (Frente Popular Salteño) lo interrumpió: "Según el ministro hicieron más kilómetros en rutas y autopistas que la extensión de toda la provincia". "Y le recuerdo que las autopistas se hicieron en la administración (provincial) anterior", agregó. El ministro de Transporte no aclaró esta cuestión.Según afirmó Dietrich, "un error de las últimas décadas es que (la línea de bandera) no tenía competencia", y así justificó el ingreso de las low cost, que le harían un favor a Aerolíneas Argentinas. "Y me refiero particularmente a Avianca, con un ambicioso plan de negocio, a la que seguirá Flybondi y Norwegian", detalló el ministro y dio como ejemplo la mayor conectividad aérea que ahora tiene Mar del Plata, ciudad balnearia ubicada a 400 km de la Capital Federal.Dujovne destacó la interacción de los distintos bloques políticos para el debate de las reformas, que tuvo lugar en extraordinarias y con sesiones maratónicas. Allí reconoció que algunos aportes estuvieron bien incluidos pero otros, y mencionó la exención del impuesto a las Ganancias a mutuales y cooperativas, fue una cesión que no consideró acertada. "Debió haber quedado", insistió el ministro. "Tampoco se valoró que haya ventajas impositivas para las electrónicas destinadas a que inviertan en investigación y desarrollo". "Por eso es mentira que la inversión investigación y desarrollo va a bajar sino que va a subir sólo que va a estar hecho de otra manera", reiteró.Consultado por el tema previsional, reconoció que los abuelos ya estaban cobrando los juicios realizados al Estados y ahora sólo se los está "blanqueando" en las cuentas. Adelantó que "la Argentina se debe una reforma previsional que se discutirá con la oposición, los gremios, las asociaciones civiles", algo que no ocurrió con la reforma previsional aprobada la semana pasada, que generó un duro rechazo. "Es una reforma profunda que tiene que contar con el apoyo de toda la sociedad", insistió el titular de Hacienda. Finalmente, sostuvo que el déficit de este año era lógico y predecible, lo que no quedó contemplado en el proyecto de Presupuesto del actual ejercicio, y prometió que la reducción del rojo fiscal será a partir de inversiones.