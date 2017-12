/ Compartir esta noticia SEGUIR DANIEL ROJAS Introduzca el texto aquí Argentinos y uruguayos van a Las Cañas para pasar días de tranquilidad. Foto: D. Rojas En el balneario Las Cañas se vivirá un verano intenso con miles de visitantes. Las primeras reservas de diciembre generan optimismo en los operadores públicos y privados que confían en una buena temporada.La "perla del litoral", como se conoce al principal balneario de Río Negro, viene siendo visitada por muchos argentinos."Viene pintando lindo porque hemos tenido fines de semana con capacidad colmada y en relación al mismo periodo del año pasado, estamos mejor" indicó a El País, Mauricio Bentancur, administrador del balneario Las Cañas.El sondeo con las inmobiliarias es casi que permanente y eso posibilita tener una especie de termómetro que estadísticamente viene siendo más favorable que el verano pasado."Tenemos muchísimas consultas de argentinos que preguntan por los costos de casas y camping", dijo el funcionario.Un dato interesante es que cada 15 días se viene registrando una ocupación adicional de visitantes que cruzan el puente San Martín para participar de carreras de perros galgos, actividad que está prohibida en Argentina y se ha transformado en un verdadero atractivo cada vez que se organiza en el hipódromo de Fray Bentos."Les sirve el tipo cambio de su moneda, les resulta favorable y el tránsito en el puente San Martín, es más ágil", señaló Bentancur como dos factores que contribuyen a que la afluencia de visitantes se incremente en forma constante.Servicios. "Esta temporada además tenemos el 95% de los comercios y servicios habilitados prontos para recibir a los visitantes. Con el sector privado estamos trabajando de forma muy coordinada de manera de ir generando por ejemplo atractivos musicales durante todos los fines de semana", explicó.Las Cañas es un balneario de playas tranquilas y muy arboladas, donde se puede disfrutar en familia de baños recreativos, de una buena pesca y de amaneceres donde el canto de los pájaros hace el deleite para quienes buscan algo distinto.El lugar ofrece paz y seguridad y es un destino cada vez más elegido por argentinos que vienen escapando del ruido y el estrés de las grandes ciudades. De hecho no son pocos los extranjeros que decidieron comprar un terreno para edificar o directamente una casa en el balneario al que consideran "su lugar en el mundo".Precios. Está previsto que durante la temporada estival rijan las mismas tarifas del año pasado. Dos personas en una carpa, pagarán 210 pesos por día si son oriundas de Río Negro, si vienen del exterior u otro departamento, 360 pesos.En tanto, el alquiler de moteles, bungalows y casas se puede conseguir a partir de 1.200 pesos por día y hasta 150 dólares, dependiendo de la cantidad de personas y de las comodidades que se pretendan.Dentro del balneario existen entre 700 y 800 camas disponibles y si se suma Fray Bentos que está a 8 kilómetros, el número crece a 1.100 plazas.La directora de Turismo de la Intendencia de Río Negro, Andrea Schunk, considera que "a priori" existe "mucha expectativa" aunque siempre la variable climática "que es algo que no controlamos, termina incidiendo favorable o negativamente. Lo cierto es que somos optimistas", indicó a El País.Eventos. Una manera de sostener la temporada más allá de enero, es la realización de espectáculos y eventos deportivos que son tradicionales como la maratón entre Fray Bentos y Las Cañas, el cruce de la bahía a nado, un festival de bandas de rock y aun con fechas a confirmar un festival tropical y la organización de Miss Trans, un evento de carácter nacional organizado por privados y que tiene mucho público.Después hay otras actividades de manera de vincular al turista con el patrimonio de la ciudad: Jazz en el Anglo, antes del comienzo de Jazz a la calle de Mercedes. Además, está el desfile de llamadas y la regata internacional de Carnaval que parte el 10 de febrero desde Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y hace una escala en Nuevo Berlín y llega a Fray Bentos el domingo 11 de febrero.En el Anglo además se inauguró hace pocas semanas la casa de los artesanos y el restorán La Chimenea, en la antigua bomba de agua del ex frigorífico. Cuenta con una excepcional vista al Río Uruguay."Además se extendió hasta las 19:00 horas el horario de visitas al museo de la Revolución Industrial. Las visitas guiadas este verano pueden hacerse a las 10:00 y 17:30 horas", informó la jerarca. En el centro de la ciudad, el museo Solari permanecerá abierto al público los fines de semana hasta la hora 22:00.Termas. La posibilidad de desarrollo termal en Río Negro, avanza a pasos sostenidos. "En estos días debe presentarse el informe elaborado por la consultora con un análisis geofísico, de viabilidad económica y un plan de negocios", informó Schunk a El País.El hecho de que la perforación se realice en un predio contiguo al balneario Las Cañas, abre notables posibilidades de desarrollo."Nos permitiría vender todo el año, complementando la oferta de Las Cañas", considera Schunk. La intención del intendente Terzaghi, es desarrollar el termalismo en Río Negro, antes de finalizar su mandato.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi