Fueron horas movidas para Jorge Sampaoli . Tras el casamiento de su hija en Casilda, fue filmado mientras insultaba a un agente de tránsito en su ciudad natal y sentenciado por la gente en las redes sociales . Por esa razón debió salir a pedir disculpas. Hoy, el mismo día que emitió un comunicado, viajó a Chile y se refirió al incidente. "Fue un hecho menor", dijo. En diálogo con Radio ADN, el DT de la Selección intentó minimizar lo ocurrido, pero dio su visión crítica sobre la condena social que recibió de parte de la gente. "Fue una discusión que no pasó a más que eso; lamentablemente hoy se valora mucho ese tema", explicó. Y agregó: "Estamos en una sociedad de mucha división, de mucha envidia, en la que se celebra que al otro le vaya mal". Sampaoli viajó al país en el que ganó la Copa América a un encuentro con hinchas de la Universidad de Chile, equipo al que le dio una Copa Sudamericana. Y además del incidente, se refirió a varios temas más: Lionel Messi , la exigencia del público argentino, su recuerdo de la U y de la Copa América ganada contra Argentina. " Messi es el mejor futbolista de la historia", dijo el DT. Y dio sus motivos: "Se mantuvo diez años en el fútbol europeo siendo el mejor y nadie pudo equiparar eso. Ahora tengo la suerte de poder dirigirlo". En el recuerdo de la primera Copa América que consiguió Chile, también mencionó a Leo: "Ellos (Argentina) tenían mucha jerarquía y nosotros (Chile) la necesidad de un pueblo para ganarla. Tenerlo a Messi en frente y ganarle tiene un plus porque es el mejor del mundo". Sobre el funcionamiento de la Selección argentina hoy, Sampaoli fue autocrítico y avisó que hay bastante por mejorar: "Tenemos que seguir trabajando mucho en el funcionamiento del equipo; hay muchas selecciones que nos llevan mucha ventaja de trabajo" . "Para llegar a donde quieren los hinchas vamos a tener que trabajar mucho con el funcionamiento; hay muchas selecciones que nos llevan mucha ventaja de trabajo", agregó. Y dijo que "el público argentino es muy exigente" y que "se hacen notar" la serie de finales perdidas por el equipo.Por último, se refirió a la U y dijo que otra habría sido la historia de ese club si no se desarmaba después de ganar la Sudamericana 2011. "Ese equipo hubiera liderado lo que era el fútbol en América. Sé que voy a volver porque el sentimiento es algo que no se puede borrar", finalizó.