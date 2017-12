/ Compartir Tweet WhatsApp José Mujica, ex presidente y actual senador, dio una extensa entrevista al portal brasileño Brasil 247, en la que habló sobre el momento actual de ese país, el capitalismo contemporáneo, sus líneas de fuga y sobre lo que pudo -o no- hacer para acabar con la cultura del consumo en nuestro país.Durante su exposición, Mujica explica que la cultura cotidiana, además de la economía y la política, está determinada por una cultura “capitalista de consumo”. “La verdad que todos somos capitalistas en esta sociedad”, dice y agrega que estamos en una “gigantesca tela de araña que nos aprisiona por todos lados”. “Esto es lo que hace que la lucha sea mucho más compleja”, admite.Consultado sobre qué pudo hacer durante su gobierno para mitigar los efectos de la economía de consumo, Mujica responde entre risas: “Yo no cambié nada”. “La única cosa que hice y hago es sembrar ideas, allí donde veo una pequeña luz en el horizonte”, comenta.“Es que la propia economía contemporánea precisa incrementar cada vez más la formación de grandes masas, lo que es facilitado por el desenvolvimiento tecnológico”, explica, pero asegura que la cosa puede cambiar: “Hay mucha gente que lo ve así”.“Veo manifestaciones en ese sentido en Japón, Turquía, Alemania, Brasil, México… Yo diría que, justamente, las masas universitarias contemporáneas pueden hacer un mundo diferente”, agrega, y explica: “En el sentido de que esas masas tienen preocupaciones sobre la manera en que vivimos, no se dejan arrastrar por otros, quieren saber para dónde vamos. Tienen un sentido más independiente”, afirma.Un capítulo de la extensa entrevista está dedicado a las “iniciativas innovadoras” de su gobierno. La pregunta de los entrevistadores fue “¿Cuál de todas ellas le dio más satisfacción?”, hablando de leyes como la de la marihuana, el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto, y Mujica sorprende: “Para mí, las medidas a favor de los sectores más humildes”.Y explica: “Los hombres del campo, por ejemplo, no tenían reglamentadas las horas de trabajo. Las empleadas domésticas no gozaban de reconocimiento social, no tenían sindicato y estaban prácticamente desprovistas de seguridad social”.Pero también le da lugar a la “agenda de derechos sociales”: “Después de vencer algunas resistencias muy fuertes, mi gobierno aprobó la legalización del aborto. Que existía, como en cualquier lugar, clandestinamente. Y también el casamiento entre personas del mismo sexo. Que también existía -basta leer Homero para que se perciba-… También destaco el programa Juntos, de vivienda para gente muy humilde, muy pobre”.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi