/ Dirigentes y expertos opinaron sobre cómo la opinión pública debe rememorar un año de choques entre la oposición y el oficialismo.El 2017 fue un año de choques entre los Poderes del Estado venezolano y de enfrentamientos entre los efectivos de seguridad del Estado y manifestantes contrarios al proyecto de país del Gobierno nacional.Tras el fallido proyecto de referéndum presidencial impulsado por la oposición venezolana, en 2016 y después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera las competencias de la Asamblea Nacional (AN), el ambiente político en Venezuela se tornó tenso."La AN se olvidó de sus funciones, del mandato que le hizo el pueblo de legislar para el beneficio de todos; se dedicaron a sentenciar al Gobierno a seis meses de vida y otras acciones desestabilizadores?, señaló el presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Kamal Naim.Afirmó que el TSJ no asumió las competencias del parlamento"por capricho?, sino que ante la"incapacidad de cumplir sus funciones? mostradas por los legisladores, no permitirían que el país se detuviera.En contraste, el diputado de la AN, Rachid Yasbek, destacó que la sentencia del tribunal fue"una manera que pensó el Gobierno para tratar de anularnos"Aclaró que han seguido"en la lucha? con las atribuciones que les competen constitucionalmente.Protestas La situación se intensificó con la denuncia de la ruptura del hilo constitucional hecha por la exfiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.Durante esa primera mitad de año, los líderes de la oposición y entonces gobernadores, Henrique Capriles Radonski y Liborio Guarulla, fueron inhabilitados por 15 años.Mientras la oposición seguía ganando fuerza y el oficialismo buscaba cuidar sus espacios, vino la calle."Jamás se había visto que se sacara tanta artillería y equipamiento bélico en contra de un pueblo que solo tiene las ganas de cambiar y exige alimentación, medicinas y ser escuchados?, señaló Yasbek.Se registraron más de 100 homicidios relacionados a las manifestaciones y solo en el estado Táchira fueron asesinadas 16 personas.El exgobernador de la entidad, César Pérez Vivas, expresó que"el 2017 fue el año de la muerte y de la violación de los derechos humanos; más de 100 muertos producidos por una dictadura profundamente inhumana"Aseguró que la"dictadura? impidió y criminalizó la protesta popular, y que"no tuvo límites a la hora de mandar a sus colectivos a matar a jóvenes en las calles de Venezuela ANC Después de meses de conflictos en la calle, llegó la"paz?, de acuerdo a los dirigentes oficialistas, con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).Ángel Marcano, constituyentista por la Clase Obrera, manifestó que lograron"acabar con la guarimba"Según su criterio, los venezolanos demostraron que siguen comprometidos con cambiar el proceso"que nos tenían impuesto los adecos""Nosotros ponemos a los jóvenes como relevo, la siguiente generación del proyecto de Hugo Chávez, mientras que la oposición los utilizó de carne de cañón?, denunció.Aproximadamente 64 jóvenes -hasta los 25 años- fueron asesinados durante las protestas; el menor tenía 13 años.Diálogo El politólogo José Aro opinó que el 2017 debe ser recordado como el año del diálogo."El plebiscito, las protestas, la ANC y las elecciones regionales y municipales tienen que ver de alguna manera u otra con la realización del diálogo?, profundizó.Explicó que el tema socioeconómico -alimentos y medicinas- no se alejan de este hecho.Todo esto tiene que ver con lo que el politólogo se refiere como"institucionalidad democrática?, porque el diálogo es una expresión de la democracia y de un régimen democrático.Aclaró que esta clase de"régimen comprende los modos en que se vinculen los factores políticos de una sociedad""El sistema político venezolano está pasando un momento muy interesante por esta negociación; muchas cosas se han hecho o dejador de hacer si el diálogo ha dado resultados o no?, desarrolló.Esto incluye las"presiones? a las que ha sido sometido el Gobierno nacional por sus opositores."Uno de esos elementos para presionar fue la guarimba, para lograr que el diálogo fluyera hasta una negociación política?, agregó.Institucionalización Aro aseveró que el diálogo fue institucionalizado a través de las designaciones de comisiones para las mesas de discusión y sus exigencias de acompañamientos internacionales.El pueblo dejó claro durante el 2017 a través de las elecciones de la ANC y el plebiscito que quiere resolver la crisis política con elecciones.Retrospectiva"Siempre en el marco de la Constitución acompañamos a nuestro pueblo enfrentando mil adversidades; fue un año muy difícil debido al estrangulamiento económico, aunque cometimos algunos errores?, declaró Naim.Reconoció que Venezuela es uno de los países con mayores reservas de distintos minerales en el planeta.Debido a esto consideró que es imposible explicarle al mundo que un país con esa características no pueda"conseguir quién le venda medicinas o alimentos aún teniendo el dinero en la mano"Reiteró que esto no tiene explicación, pero está seguro de que Venezuela "vencerá""El pueblo venezolano es aguerrido como lo demuestra su historia?, destacó.Por su parte, Yasbek informó que el año cerró con 90 % de desabastecimiento en los productos de primera necesidad y un salario mínimo que desgasta cada vez más la calidad de vida del venezolano.Agregó que durante el transcurso del año se destapó una"olla de corrupción impresionante""La desnutrición infantil se disparó y las enfermedades endémicas que se acabaron hace años, reaparecieron?, sentenció.Presidenciales A pesar de que el chavismo garantizó cuatro años más de su"revolución? en la mayoría de las entidades venezolanas con las regionales y alcaldías, buscarán mantenerse como Ejecutivo nacional en las elecciones del 2018. Los factores opositores decidirán su candidato unitario para tratar de conquistar la presidencia."Resistencia y dignidad?"Quedó demostrado que el chavismo está metido en los huesos de la gente y que el proyecto bolivariano cada día cobra más vigencia?, afirmó el constituyentista Ángel Marcano , sobre las impresiones que dejó el 2017.Según el representante del sector obrero en la ANC, el pueblo venezolano dio una muestra de resistencia, reconocimiento y dignidad al mantenerse firmes con el proceso rojo."Dictadura definitiva?César Pérez Vivas , es exgobernador de Táchira (2008-2012), exdiputado de la AN (2000-2005) y dirigente nacional del partido Socialcristiano Copei. Para él, la historia recordará el 2017 como el año del"establecimiento definitivo de la dictadura" Fueron"aniquilados? los vestigios que quedaban de la democracia venezuela, aseguró."En el 2017 se consumó la quiebra económica de esta otrora prolifera nación?, señaló."El año más oscuro del país?El coordinador de Primero Justicia en Bolívar y diputado a la Asamblea Nacional, Rachid Yasbek , expresó que el 2017"será recordado como el año más oscuro de la historia moderna de Venezuela " Explicó que la inflación alcanzó 2.000 %; durante este año"el Poder Electoral manipuló el sistema y más de 150 jóvenes fueron asesinados por querer una vida mejor, además del destape de una olla de corrupción""Se dedicaron al golpismo?"Recordaremos el 2017 como un año en el que la oposición se dedicó al golpismo y a no aportar elementos positivos a la nación?, indicó el presidente del Consejo Legislativo del estado Bolívar, Kamal Naim.El legislador espera que el 2018 traiga a una oposición"seria y patriota?, que no sea"apátrida? y que se mantenga firme en sus posiciones en todo momento.