Ciudad Bolívar.- La ráfaga de disparos la escucharon los vecinos de la calle Los Caribes, aproximadamente a las 10:00 de la noche del domingo.Cuando el fuego cesó, fueron saliendo de sus viviendas. En ese momento, el cuerpo de un muchacho de 25 años yacía sobre un pozo de sangre.Lo habitantes no pudieron hacer nada por Miguel Gregorio Rodríguez; su muerte fue de forma inmediata.A través de una llamada, los testigos notificaron a los operadores del Servicio de Emergencias 1-7-1.Luego de una hora arribó una comisión de la Policía del Estado Bolívar.Los estadales adscritos a la Brigada Motorizada de la comisaría José Antoni Páez se entrevistaron los testigos.Con las pocas características de los sospechosos, realizaron un recorrido por el sector y barrios aledaños, pero no ubicaron pistas de los posibles responsables.A los funcionarios no les quedó más que resguardar la escena hasta la llegada de los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.Lo seguían De acuerdo con la versión de los testigos, la víctima era perseguida por dos sujetos en una motocicleta.Dicen que cuando la víctima notó que los verdugos se aproximaron, corrió para esconderse en una de las viviendas, pero fue en vano.Antes de ingresar a la casa se desplomó con varios balazos en la cabeza.Mientras Miguel se desangraba, los delincuentes lo despojaron de sus pertenencias. De inmediato huyeron de la zona.Creen que los malandros estaban en el sector, esperando a quien sería su próxima víctima. Así que cuando vieron pasar a Miguel, no dudaron en atacarlo.Vecinos comentaron que no es la primera vez que los sujetos asesinan a los muchachos del barrio para robarlos.Se quejaron porque han solicitado patrullaje por parte de las autoridades, pero hasta ahora no han obtenido resultados positivos.Acusaron a los integrantes de una banda que opera en el lugar, liderada por un sujeto conocido por el remoquete de el Burro.Todas las versiones son indagadas por los sabuesos del Eje de Homicidios.Averiguaciones Varias horas tardaron en llegar las comisiones de la policía científica.Para ese instante la escena ya estaba contaminada por los familiares y curiosos.Los detectives colectaron las pocas evidencias dejadas en el sitio del suceso como parte de las averiguaciones.Por ahora los expertos indagan en la vida del caído para conocer si estaba en alguna situación de riesgo o si había recibido amenazas.Aunque presumen que se trató de un robo, los funcionarios pesquisas otras hipótesis.Búsqueda Quienes están a cargo de las averiguaciones, andan tras la pista de la banda de alias el Burro . Aunque realizaron operativos, no los ubicaron