/ Fernández Díaz, el elegido de los lectores. Foto: Mariana Roveda La cuarta edición ya está en camino y La herida , última novela de Jorge Fernández Díaz, se perfila como el libro de ficción de autor nacional más vendido del año en la Argentina.Protagonizado por el escurridizo Remil, un agente de inteligencia e investigador transoceánico, el nuevo thriller del narrador nacido en Buenos Aires en 1960 llegará al fin de 2017 con más de 60.000 ejemplares vendidos. No hay en la historia de la editorial Planeta un caso comparable.Por otro lado, la Argentina es el único país de América latina en el que una novela escrita por un autor vernáculo supera en ventas al nuevo libro de Dan Brown. Origen quedó detrás de La herida .Primero en las listas de best sellers desde noviembre, el mes de lanzamiento, la novela de Fernández Díaz fue la más requerida por los lectores en las librerías locales. Las cadenas Yenny y Cúspide informaron a este diario que en la semana previa a la Nochebuena la pesquisa de Remil ambientada en el Vaticano, Roma, Florencia y la Patagonia fue el libro de ficción elegido por el público a la hora de pensar en un regalo navideño.Los lectores de El puñal , la novela anterior de Fernández Díaz, publicada en 2014, ya conocen el origen del apodo del protagonista, ex combatiente de Malvinas e investigador al servicio del poder de turno. De joven, el ambiguo héroe había sido bautizado en Puerto Argentino un "hijo de remil". "Era un elogio. Quedó Remil", declaró el autor.El escritor español Arturo Pérez-Reverte destacó el mérito del narrador argentino (además de académico y periodista) en la creación del personaje: "Fernández Díaz consigue que el lector adopte a un hijo de puta como compañero de página durante un libro entero".Cabe añadir que la suerte de La herida impulsó desde noviembre la venta de El puñal . Ese policial donde una mujer fatal descollaba entre los demás personajes, en escenarios donde la manipulación es ley, volvió a aparecer en las listas de los libros más vendidos. La novela que vio nacer a Remil ya va por su 12» edición. Desde 2014, se vendieron más de 80.000 ejemplares.Creador de un imaginario que alimenta el presente con erotismo e intriga, Fernández Díaz se enfoca en los entramados mafiosos del poder y en una nueva mitología del valor. Su héroe, pese a estar dañado, aplica la doctrina de la sospecha para resolver misterios que los poderosos preferirían mantener velados. Como ocurre en la realidad, no pocas veces lo consiguen.