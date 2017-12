/ Lucas Pratto se está convirtiendo en la vedette del mercado de pases en América. Se sabe que Marcelo Gallardo lo quiere para reforzar el plantel y que River estaría dispuesto a realizar un importante desembolso para hacerse del pase del actual delantero del San Pablo, club que le pagó seis millones de dólares al Atlético Mineiro por el 50 por ciento de la ficha para que el ex Vélez cambiara de camiseta en Brasil. Ayer se supo que Pratto también está en los planes del América de México, un club económicamente poderoso que estaría dispuesto a pujar fuerte por el delantero de 29 años. Según publicó ayer el sitio mediotiempo.com, el América "está a la búsqueda de un nuevo 9" y la directiva, a sugerencia del su técnico, Miguel "el Piojo" Herrera, habría posado sus ojos en Pratto. Ese interés habría pasado ya a negociaciones concretas, que estuvieron encabezadas por el dirigente mexicano Santiago Baños.Otro de los apuntados por River es el arquero Franco Armani, actualmente en el Atlético Nacional de Colombia. Aquí también surgieron dificultades, ya que la Comisión Directiva del club colombiano, encabezada por Andrés Botero, sostuvo que hará todo lo posible para retenerlo. "Armani tuvo deseos de cambiar de aire, pero no sería el momento más conveniente de su salida con el cambio de entrenador (el club contrató a Jorge Almirón). Queremos retenerlo este año", le dijo Botero a Closs Continental. "Sé que contactaron a Franco desde River, pero con nosotros no hubo ningún llamado. Haremos todo el esfuerzo para que Armani se quede con nosotros. Es un pilar para el nuevo proyecto", agregó. Botero, por último, reveló que está "muy cerca" la nacionalización de Armani, a la vez que admitió que la cláusula de rescisión "es cercana a los cuatro millones de dólares".Otro que habló de Armani fue quien será su nuevo técnico. Almirón avisó que la decisión será del arquero: "Dependerá de él y de si está contento y de la posibilidad económica del club, que creo que no es un problema. También va a depender de la charla que tenga con él".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi