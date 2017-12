/ Compartir Tweet WhatsApp Durante la noche de ayer surgió una noticia que castigó el anhelo de muchos hinchas, a quienes la posibilidad de volver a ver uno de los mejores jugadores uruguayos de las últimas décadas con la camiseta mirasol se les complicó bastante.¿El motivo?, Diego Forlán no jugará en Peñarol, pese a que el optimismo reinaba en muchos dirigentes hace tan solo unas horas. Las diferencias entre las partes a la hora de la negociación fueron demasiado importantes, lo que clausuró la posibilidad de un acuerdo y llevó a "Cachavacha" a rechazar la oferta realizada por el club mirasol, que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico pero no uno que conspirara contra la posibilidad de reforzar otros puestos que tanto la dirigencia como la gerencia deportiva consideran indispensable.Rodolfo Catino, vicepresidente de la institución mirasol, reconoció directamente en Telenoche que Peñarol "Hoy no puede pagar a Forlán". De modo que probablemente el "10" seguirá su carrera en el exterior, desde donde estudia algunas ofertas.Aunque seguramente el tema siga en boca de los dirigentes un tiempo más, es evidente que el ánimo cambió radicalmente. Ahora, la prioridad pasó a ser la renovación de los contratos de otros pilares del equipo."Hay optimismo"En la columna de renovaciones quien figura más alto en la lista de prioridades es Leonardo Ramos. El contrato del DT caduca en cuestión de días, y desde hace días la dirigencia está abocada a extenderlo.Al respecto, Areco sostuvo: "Hubo tres compañeros que formaron una comisión para trabajar el tema del técnico y se reunieron por lo menos dos veces. Se acercaron las partes y podemos mirar con optimismo la continuidad del técnico".Sobre el rumor de que existen diferencias económicas con el cuerpo técnico, el dirigente señaló: "Siempre hay un tire y afloje entre las pretensiones y las posibilidades lógicas de las partes, pero lo bueno es que las dos partes estamos esperando con optimismo que las negociaciones vayan por buen camino y terminen con la continuidad de Ramos en Peñarol. Pienso que esta semana va a quedar pronto".Quien también se pronunció al respecto fue Pablo Rivero, el representante de Leonardo Ramos. Comentó en "Quiero Fútbol": "Leo no se subió al carro. Uno pide y escucha ofertas. No estamos tan lejos. Él quiere seguir en Peñarol y no hay tanta diferencia. No pedimos el doble y siempre hablamos de contrato por un año".Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi