/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Pedro Bordaberry en el Parlamento. Foto: Archivo El País En una columna de opinión que escribió en el medio digital El Telescopio, el senador colorado Pedro Bordaberry pidió que se aprueben las leyes que crean el delito de Enriquecimiento Ilícito y la no prescripción de los delitos de corrupción. Según explicó en el artículo, la idea es que se envíe a la ciudadanía "un mensaje adecuado", que es "que el sistema político no quiere a los corruptos".También reclamó que se vote el proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación (UNED), que está en el Parlamento desde hace dos años y medio. "Hay acuerdo en el 90% del articulado. Lo que falta es acordar la forma de gobierno de esa Universidad. Unos quieren el cogobierno, otros pensamos que debe ser otro el camino. Debemos hacer todos un esfuerzo para acercar posiciones y lograr aprobarlo", sostuvo Bordaberry.Del mismo modo, planteó que se apruebe una ley que asegure a los uruguayos una ley de neutralidad en la red y libre accesibilidad. No nos damos cuenta del riesgo que estamos corriendo los usuarios de internet . Se viene el intento de las grandes compañías de cobrarnos por acceder a determinados sitios o por acceder más rápidamente", afirmó.Bordaberry también pidió que se apruebe la ley que establece plazos para la importación, fabricación y circulación de los vehículos a combustión, tal como han hecho Noruega, Francia y otros países, recordó.En materia ambiental presentó dos iniciativas. Una es crear la figura del Comisionado Parlamentario para el Medio Ambiente, y el otro punto es que el Parlamento "tome medidas para que los propietarios de tierras con frente a ríos, arroyos y otras zonas empiecen a realizar en sus predios planes de manejo, siembra de árboles. Para ello hay que aplicar los mismos conceptos y subsidios que se previó en la ley del año 1987 de Forestación", escribió.Y por último reclamó que las cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior, creándose un Servicio Descentralizado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi