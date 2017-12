/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Foto: F. Ponzetto La votación en Montevideo se hará en la sede sindical en Wilson Ferreira Aldunate 1280, hoy y mañana entre las 8 y las 15. En el interior se votará por correspondencia. Cada delegado sindical deberá recolectar los votos de los afiliados y enviarlos en ómnibus interdepartamentales a Montevideo. Los votos así enviados serán recibidos hasta el viernes. En un sobre se colocará el voto por sí o por no y este se depositará dentro de otro sobre en el cual estará el nombre y número de cobro del funcionario para que así se controle su afiliación. El sindicato exhortó a los alrededor de 3.700 afiliados al gremio a participar.La propuesta del gobierno supone una mejora del 20% para los trabajadores con respecto a otra que fue rechazada en febrero pasado. Entre la adecuación salarial (18,8%) que incluye la propuesta del gobierno y el pago de la deuda acumulada, el Estado realizaría una erogación en dos cuotas por alrededor de US$ 50 millones: US$ 20 millones irían a la adecuación y el resto a la deuda acumulada. La fórmula abarca tanto a trabajadores con sentencias judiciales favorables como a aquellos que no la tienen. El dirigente judicial Sandino Schiavone dijo a El País que su percepción es que "la gran mayoría" de los trabajadores son proclives a aceptarla como forma de terminar el conflicto que se arrastra desde 2011. Todo se originó cuando, inadvertidamente, el gobierno anterior "enganchó" los salarios de los judiciales con los de los ministros.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi