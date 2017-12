/ Marcelo Monnot, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia (CIDEZ) en referirse al problema de las fallas eléctricas en esa región destacó que traer transformadores de Planta Centro para solucionar la situación solo esto es "un pañito de agua fría". Si no se ataca el inconveniente desde la raíz, podrían venir racionamientos de hasta más de 12 horas en la región."Van a colocar tres transformadores, pero eso es como poner pañitos de agua fría a un enfermo con cáncer terminal. No resolverá nada. Si no se ataca el problema desde la raíz, podríamos vernos obligados a racionamientos de hasta más de 12 horas", expuso Monnot en rueda de prensa, ofrecida este martes.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi