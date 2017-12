/ Algunas opciones para disfrutar del verano de otra manera / Foto gentileza MNBA. Foto: Archivo Espacios amplios, frescos y suspendidos en el tiempo, los museos de Buenos Aires son excelentes lugares para refugiarse durante los agobiantes días de verano. En esta nota, te recomendamos las mejores exposiciones para que visites en las tardes de enero y febrero que no tengas planes en piletas ni asados al aire libre.Joan Miró, La experiencia de mirar Mujeres pájaro en la noche / Joan Miró. Foto: Archivo La exposición cuenta con cincuenta obras que el pintor realizó entre 1963 y 1981. El artista español, referente de la vanguardia pictórica, es conocido por sus trazos infantiles que desafían la relación entre forma y contenido. "Para mí un objeto es algo que vive. Estos cigarrillos o fósforos de esta caja contienen un secreto de la vida mucho más intenso que la de ciertos seres humanos", dijo Miró en una entrevista. Se puede ver hasta el 25 de febrero en el MNBA, Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. De martes a viernes, de 11 a 20, y sa´bados y domingos, de 10 a 20. Entrada gratuita.Adriana Lestido, Antártida negra La fotógrafa argentina realizó entre febrero y marzo del 2012 una serie de fotografías en las bases de la Antártida Decepción y Cámara. También retrató el viaje en barco por los mares del sur.Foto gentileza web Adriana Lestido. Foto: Archivo El resultado es un conjunto de imágenes potentes en blanco y negro donde la naturaleza en estado salvaje, el paisaje y los animales forman un tríptico de misterio y belleza muy particular. "Para mí la expresión tiene que ver con liberarme de oscuridades que me traban o quitan apertura; y lo loco de la Antártida es que fue lo más parecido a vivir en una cárcel", dice Lestido. "Sin embargo, me sentí más libre que nunca. La Antártida es lo imprevisible, puede estar el cielo despejado y azul y cinco minutos después no se ve ni a diez metros, y eso es un aprendizaje vital enorme". Hasta el 21 de enero en Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, Olga Cossentini 141, Dique 4, Puerto Madero. Entrada general $80.México Moderno, vanguardia y revolución La exhibición está compuesta por 170 piezas que representan a los pintores y muralistas más emblemáticos de México: Frida Kahlo, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y muchos otros artistas que se exponen en el país por primera vez.Fulang Chang y yo / Foto gentileza MALBA. Foto: Archivo Las obras corresponden a la primera mitad del siglo XX y son prueba de que la vanguardia latinoamericana no fue una imitación de la europea, sino que reafirmó la cultura local y folklórica. Hasta el 19 de febrero en el MALBA | Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada general $136.Harry Grant Olds, Espejos de plata Olds/ Srur La muestra es resultado de la incansable obsesión del fotógrafo Alfredo Srur por rescatar el trabajo del norteamericano Harry Olds, quien emigró a nuestro país en 1899 y retrató las riquezas y miserias de la ciudad de Buenos Aires.Harry Grant Olds 404. Lanchas pescadoras, Mar del Plata,S.A, (circa 1901). Foto gentileza FOLA. El proyecto Espejos de Plata refleja el diálogo entre los dos fotógrafos, a los cuales los separa un siglo en el tiempo, pero los unen la mirada, los deseos y una manera especial de acercarse a las personas y objetos que eligen fotografiar. Hasta el 4 de marzo en FOLA, Godoy Cruz 2626. De lunes a domingos de 12 a 20 horas (miércoles cerrado) Entrada general $80.Rodin, Centenario en Bellas artes El 17 de noviembre se cumplieron 100 años de la muerte del escultor francés Auguste Rodin (1840-1917). A modo de homenaje, el MNBA realiza una muestra que reúne 19 esculturas y tres dibujos del artista, entre las obras se encuentran las míticas La Tierra y la Luna y El beso.Estudio para manos / Foto gentileza MNBA. Foto: Archivo "Con su humanismo radical, su vitalismo intransigente y brutal, a la vez que sutilmente sugerente, pletórico de erotismo y potencia expresiva, Rodin abre una nueva dimensión para la escultura cuyos efectos aún no se han clausurado", dijo Andrés Duprat, director del museo.Se puede ver hasta el 25 de febrero en el MNBA, Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. De martes a viernes, de 11 a 20, y sa´bados y domingos, de 10 a 20. Entrada gratuita.En esta nota: Arte LA NACION Revista Brando Revista BrandoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi