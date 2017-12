/ Compartir esta noticia SEGUIR Nicolás lauber Introduzca el texto aquí E.L. James cuenta la versión de "50 sombras más oscuras", desde el punto de vista de Christian Grey. Foto: Archivo Desde que publicó Cincuenta sombras de Grey , su autora E. L. James se convirtió en una de las voces femeninas más buscadas de la literatura actual.Esa mezcla de novela rosa con toques de sadomasoquismo resultó ser un combo exitoso, aunque también trajo una cantidad de comentarios negativos que tildaban sus libros como "porno para mamás". De igual forma, sus libros se transformaron en un boom instantáneo con más de 150 millones de ejemplares vendidos y traducidos a más de 50 idiomas. Es que fanáticos consiguió por montones esta cincuentona escritora inglesa que en 2011 publicó esas primeras Cincuenta sombras de Grey , basándose en la famosa saga para adolescentes Crepúsculo de Stephenie Meyer.La trilogía (que tiene su versión cinematográfica y en febrero se estrena la tercera parte) está narrada por Anastasia Steele, una joven algo ingenua que estudia Literatura en la universidad y por una cuestión del azar conoce y se enamora del joven, apuesto (traumado) y millonario Christian Grey.En 2015 James editó Grey , la primera parte de esa trilogía, ahora narrada desde el punto de vista de Christian Grey; y este mes se editó Más oscuro , la contrapartida de la segunda parte, Cincuenta sombras más oscuras ."Las mujer es de mi vida son complicadas", piensa el señor Grey en un momento de esta continuación. Y lo cierto es que tiene toda la razón. Su relación con la madura Elena, la amiga de su madre que lo adentró en el sadismo y que ahora se niega a abandonar su vida; su antigua sumisa Leila que no puede entender cómo él eligió a Anastasia en vez de a ella; y por supuesto Anastasia Steele, quien cuestiona cada una de sus acciones, hacen que este obsesionado por el control parezca destinado a buscarse problemas. En esta novela aparece además Jack Hyde, el nuevo jefe de su novia, quien también se obsesiona con ella.Jamie Dornan y Dakota Johnson regresan en febrero para terminar la trilogía. Foto: Archivo Claro que el éxito de las novelas originales residían en que la narradora era Anastasia, quien le daba su impronta femenina. Todo eso desaparece en Más oscuro , que pierde el misterio de lo que pasaba por la mente del conflictivo Grey. Así, la compleja mente de Christian es presentada como una serie de transacciones empresariales y pensamientos algo tontos, aunque lo obsesivo del chico está presente.Si bien la novela presenta los mismos conflictos, intercambios de correos electrónicos y relaciones explícitas que la novela original, algo se perdió en el medio. Es que al parecer no le resultó sencillo a James escribir lo que pasa por la mente de un hombre, y allí reside la mayor carencia de la novela. Los lectores esperábamos encontrar una mente perturbada por un pasado que aquí se niega a aparecer como es debido, y que debería de estar más expuesto en las sesiones de terapia, las cuales además son escasas y aportan poco a la historia.De igual forma, la novela mantiene congruencia con la saga original y le agrega un par de situaciones y personajes que son atractivos, aunque no tienen un gran destaque.continuación Más oscuro Autor E. L. James Editorial Grijalbo Páginas y precio 633 páginas y 690 pesos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi