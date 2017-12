/ La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) ya hizo tareas de concientización con el "feriazo" y el "verdurazo". Hoy, desde las 12, frente al Congreso de la Nación, pequeños productores integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) donarán 20.000 kilos de verduras y hortalizas a los jubilados que se acerquen, con el fin de "ayudarlos a pasar un mejor fin de año", según explicó la organización de agricultores familiares, que tiene en la producción hortícola uno de los puntos fuertes de su actividad, que se inició en el cinturón verde del Gran La Plata, pero que ya se extiende sobre quince provincias."Las economías regionales atravesamos una gran crisis: aumentan los costos de producción; abren las importaciones generando una competencia desleal con nuestros productos que no podemos sostener; se paralizan las políticas públicas para el sector, como la inscripción al Registro Nacional de Agricultura Familiar y al Monotributo Social Agropecuario; aumentan sistemáticamente los alquileres, y no brindan ninguna respuesta a las contingencias climáticas que atravesamos en estos años", dijo la entidad.Según la UTT, el Gobierno tampoco dio señales de querer avanzar en las problemáticas estructurales históricas, como la imposibilidad de acceder a la tierra y la diferencia entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor por los alimentos.En este contexto, la UTT destacó que todos los productores que forman parte de la organización "entendieron la necesidad de aportar algo para quienes hoy más lo necesitan" y, a la par, "volver a concientizar al consumidor urbano (como ya lo hicieron oportunamente con el "verdurazo" y el "feriazo") sobre la falta de políticas activas del Estado hacia los agricultores familiares" que día a día producen los alimentos que se consumen en las ciudades."Donamos, no porque nos sobre, sino porque creemos en la solidaridad entre el pueblo", destacaron desde la organización.LA NACION Campo CampoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi