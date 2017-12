/ Compartir Tweet WhatsApp En la búsqueda de dar continuidad a su política de estimular el uso y la masificación de la tarjeta STM, la Intendencia de Montevideo (IM) resolvió mantener por lo menos por un año más el precio del boleto común o de una hora a $29, si el usuario del transporte público decide efectuar el pago con dinero electrónico. Además si sacan un boleto de dos horas, zonal, céntrico o diferencial también mantienen el valor que tienen en la actualidad al abonarlo con la STM, hecho que se mantendrá durante todo el 2018, remarcaron a LA REPÚBLICA fuentes de la comuna capitalina.También, a partir del 1º de enero, quienes prefieran pagar en efectivo por una decisión propia y en vez de efectuarlo con la tarjeta, pagarán el boleto a $36.Esta resolución de la IM se dio en la tarde de este martes luego de que se llevara a cabo una reunión entre autoridades y técnicos de la comuna con representantes de las empresas y trabajadores del transporte urbano de pasajeros.Acerca de este tema, el intendente capitalino, Daniel Martínez manifestó que “seguimos la línea que nos trazamos, la de jerarquizar el pago con tarjeta STM, que la utilizan los usuarios más asiduos, que son la mayoría, mientras que los que pagan con dinero son la minoría, y cada vez aspiramos a que sean menos aún”.Recordó que esta clase de medida “ya la hicimos el año pasado cuando bajamos $2 a los que usan STM. Esto permitió que de ser casi residual el uso de la tarjeta, hoy sea un mundo de gente la que lo hace”.Aseveró que “seguimos trabajando seriamente en los temas del transporte en Montevideo y avanzando en las relaciones con los trabajadores del sector” y añadió que “ese avance es en todas las líneas, como el tema de la limpieza y del uso de las radios, o lo de las líneas semidirectas. Todo ese paquete de medidas siempre pasan por los trabajadores y por las empresas antes de ser dadas a conocer y puestas en práctica”.Se atenuó el descenso en la venta de boletosFuentes de la IM señalaron además que esta profundización de la brecha entre quienes utilizan la tarjeta STM para pagar sus viajes y quienes optan por pagar en efectivo de la cual hablaba el jefe comunal, y que busca promover el pago con dinero electrónico, es posible ya que las medidas aplicadas por la IM han logrado que la venta de boletos atenúe su caída y se encamine hacia una situación de estabilidad.Otro aspecto es que no son medidas aisladas, sino una política departamental al respecto, como enfatizó Martínez, por lo que a esto se suma la masificación de los puntos de venta (300) y recarga (2300) de la tarjeta, cuyo mínimo se redujo a $100.Los usuarios de tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) también han aprovechado el beneficio de usar la STM, según muestran los indicadores de que dispone el Departamento de Movilidad de la IM.“Solo en el último mes el 34% de quienes poseen esta tarjeta recargaron entre $100 y $199, seguido de un 29% que recargó entre $200 y $29, mientras que solo el 2% cargó menos de $100, que es el mínimo de recarga vigente desde el mes de julio”, acotaron.Pero la búsqueda de mejorar este servicio en la capital no se queda sólo en estas medidas, sino que la IM ha implementado la racionalización de las líneas en los horarios “valle”, que son las horas que están fuera del horario pico, y que están comprendidas entre la hora 10 y las 17. En dicha franja, en que la demanda es sensiblemente menor a la de las horas pico, apuestan a que no circule el 100% de la flota.No hay que olvidar que siguen rigiendo en el sistema de transporte capitalino factores que permiten la continuidad del precio del boleto pagado con dinero electrónico, un subsidio y la cantidad de recargas del sistema. Estas últimas pasaron de 50 mil por mes a 400 mil por mes, mientras que el porcentaje de viajes pagados con tarjeta STM se cuadruplicó de 10% a 40%.En síntesis, es posible concluir que la cantidad promedio de boletos que un hogar puede adquirir mensualmente se ha incrementado considerablemente en estos dos años y medio de gestión de Daniel Martínez.Tan es así, que en los últimos 10 años ha habido una duplicación de esa cantidad, mientras que de 2015 al proyectado 2018 se podrá adquirir un 12% más de boletos en promedio.Ventajas de la STMLa tarjeta STM presenta una serie de beneficios: mayor seguridad ya que no es más necesario contar con efectivo; rapidez porque no hay que pagar el boleto a bordo, y comodidad porque hay más puntos de recarga cerca de la ubicación del usuario.Además, tiene la ventaja de que se puede recargar con dinero electrónico en la modalidad pospago: hasta el momento es una posibilidad con OCA y Creditel, habilitado para titulares o personas autorizadas por estos, pero se sumarán en breve Cabal y Créditos Directos.La modalidad de pospago permite a los usuarios de tarjetas STM común o jubilado viajar en el transporte colectivo sin dinero en efectivo y abonar los viajes realizados en el estado de cuenta de una tarjeta de crédito.Los usuarios de las tarjetas STM común o jubilado pueden realizar viajes en los ómnibus urbanos efectuando el pago con posterioridad a través del débito automático de la tarjeta de crédito.Los números de la STMDe acuerdo con los últimos datos disponibles hay 1.282.713 tarjetas STM activas (914.000 tarjetas STM comunes, 225.000 estudiantes, 78.000 jubilados, entre otras).De lunes a viernes se utilizan 350.000 tarjetas.Las tarjetas pueden ser cargadas con dinero por el monto que el usuario desee (monto mínimo de $100 y un máximo $ 4.000) y utilizarlo en los viajes que necesite. Todas las tarjetas del Sistema pueden ser cargadas con dinero electrónico.El 93% de usuarios STM están satisfechos o muy satisfechosCon el objetivo de seguir recolectando datos sobre la relación de usuarias y usuarios con el sistema de transporte público urbano, a fin de adoptar las medidas necesarias para mejorar el servicio, el Departamento de Movilidad de la IM llevó adelante un estudio de opinión a bordo de las unidades de transporte.La encuesta estuvo a cargo de la empresa Opción Consultores y fue realizada entre el martes 15 de agosto y el viernes 15 de setiembre de 2017.Al analizar los diferentes atributos o ítems del servicio, el que registra el mayor nivel de satisfacción es la tarjeta STM: el 93% de los encuestados se encuentran satisfechos o muy satisfechos. La satisfacción crece en población de mayor edad y de nivel educativo bajo.Valoran el ahorroTanto la encuesta Origen – Destino para el Área Metropolitana, financiada por la CAF, como un estudio antropológico desarrollado por el Departamento de Movilidad a través de la consultora Equipos, resaltan que la valoración más positiva en relación a la tarjeta STM refiere al boleto de 1 hora y 2 horas.Los usuarios valoran el ahorro (al no tener que pagar en cada ocasión), la libertad de movimiento para poder armar sus propias rutas o combinaciones más convenientes y planificar varias actividades (estudio, trabajo, ocio), así como la posibilidad de ante un imprevisto descender de una unidad y abordar otra.