/ Para el juez Julián Ercolini no hay duda: hubo complot para asesinar al fiscal Nisman y hubo un montaje para hacerlo pasar como suicidio. Dos muy malas noticias para quienes, contra toda evidencia, seguían sosteniendo la hipótesis del suicidio del hombre que impugnaba el acuerdo con Irán, otra cuestión que ayer tuvo otro salto cualitativo al quedar en el umbral del juicio oral.Ercolini procesó a Diego Lagomarsino como partícipe necesario del asesinato de Nisman. A los custodios los pasó de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos a encubridores del crimen .Surge ahora un armado previo y posterior para el asesinato del fiscal, al que doparon, golpearon y mataron con el arma que le dio Lagomarsino, otra inocencia caída. Para la Justicia apareció en la escena del crimen como parte central del montaje para simular el suicidio.El juez concuerda con la acusación del fiscal Taiano. Esta dice: "Lagomarsino fue un eslabón esencial en el plan criminal homicida; sin esa arma amiga no había posibilidad de implantar la duda con respecto a la muerte violenta del fiscal".La hipótesis del suicidio fue larga, recordada y sinuosamente sostenida por el kirchnerismo y la primera etapa de la investigación, palabra que le queda grande a lo que hizo la Justicia con la muerte de un fiscal federal a horas de acusar al gobierno de Cristina Kirchner de haber negociado en secreto con el gobierno iraní, para la Justicia argentina autor intelectual del atentado contra la AMIA.En setiembre de 2016, a 20 meses del asesinato, la Corte, con fallo unánime, pasó la causa a la Justicia Federal. En mayo de este año, Julio Blanck anticipó en Clarín que las pericias de la Gendarmería apuntaban al asesinato. Se confirmó en setiembre.El contraste entre esta pericia con el chambonerío explícito, judicial y político, que siguió a la muerte de Nisman, de la que el 18 de enero se cumplirán tres años, no necesita ser refrescado. Están vívidas las imágenes del secretario Berni y la fiscal Fein con una multitud enchastrando la escena. O la del "perito" limpiando el arma presuntamente para ver su número de serie.Como consecuencia de este vuelco judicial, sigue flotando y aun flota más fuerte la pregunta, fácil de responder para el común, y compleja para la Justicia, de si ese desorden no fue parte del armado que ahora la Justicia va destapando. O simple mala praxis.El concepto de "arma amiga" que usa el fiscal es central. Sin el arma que Lagomarsino le facilitó, según él, por propio pedido de Nisman, la hipótesis del suicidio no hubiera podido tener la andadura que tuvo.Las notables irregularidades parecen corresponderse con el armado para facilitarlo y después derivar pruebas hacia otro lado, como también ocurrió con la investigación del atentado contra la AMIA.En ese montaje aparece el arma de Lagomarsino y es la nueva visión de la investigación. Al mismo tiempo se avanza en otro asunto vinculado y en vías de desmoronamiento: el sostenido por el gobierno kirchnerista para el Pacto con Irán, país que por vía de su canciller, confirmó que el acuerdo fue para levantar las alertas rojas de Interpol.Por último, una pregunta sin respuesta: ¿por qué el kirchnerismo, tan adicto a las versiones conspirativas, se niega a admitir siquiera la hipótesis de que Nisman pudiera haber sido, como dice el juez, asesinado?