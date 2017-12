/ Experto explica todo sobre el problema de la electricidad en el Zulia Los trabajos para solventar la avería en la Subestación Punta de Palma, lo que dejó sin luz a Maracaibo el 23 y 24 de diciembre, trae como consecuencia los racionamientos que comenzaron a aplicarse desde el 25 de diciembre.Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, lo anunció el lunes en la noche tras reunirse con el gobernador Omar Prieto. Dijo que hasta el viernes se aplicarán cortes en el servicio y mientras instalan tres nuevos transformadores monofásicos que trasladan por vía marítima desde la Subestación Plan Centro, en Carabobo, con el fin de potenciar el servicio.El problema no es tan sencillo como lo explica el ministro y presidente de Corpoelec. El ingeniero José Aguilar, experto en el tema, asegura que la situación es "grave" y demuestra la crisis y el deterioro que hay en el sector eléctrico del país.Estima que el racionamiento se extenderá más allá del viernes 29 de diciembre, porque entre el tiempo que se toma traer los autotransformadores, instalarlos y hacerles las pruebas, sobrepasa los cuatro días."El único amparo que van a tener, es que este fin de semana es el de menor demanda de energía en Zulia y en toda Venezuela , y el racionamiento pudiera esconderse; pero seguro seguirá el 2, 3 de enero, porque no hay megavatios".De acuerdo con Corpoelec, la falla en el servicio eléctrico se debió al robo de cableado en la Subestación Punta de Palma, municipio Miranda, que su vez afectó la Subestación Cuatricentenaria. Ello originó que las líneas de transmisión de energía sublacustre de 230 kilovatios –que atraviesa el Lago de Maracaibo- quedarán fuera de servicio.Pero las declaraciones del ministro Motta Domínguez revelan otra causa. "Si el ministro dice que tiene que traer tres autotransformadores; entonces, admite que el problema son los transformadores, que están dañados y no pueden repararlos", dice Aguilar."Está canibalizando la subestación de Planta Centro; entonces, lo estados Aragua. Carabobo, Guárico y Falcón van a sufrir. Cuando la demanda suba en abril, la subestación Planta Centro no va a tener autotransformadores para poder sacar la energía. Esto es una tragedia y si ya están teniendo que desvalijar una subestación tan medular para el Sistema Interconectado Nacional, esto nos dice la profundidad del deterioro y crisis que tiene Corpoelec".Más apagonesMarcelo Monnot, presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia (CIDEZ), destacó que esto es "un pañito de agua fría" y que si no se ataca el inconveniente desde la raíz, podrían venir racionamientos de hasta más de 12 horas en la región."Van a colocar tres transformadores, pero eso es como poner pañitos de agua fría a un enfermo con cáncer terminal. No resolverá nada. Si no se ataca el problema desde la raíz, podríamos vernos obligados a racionamientos de hasta más de 12 horas", expuso Monnot en rueda de prensa, ofrecida este martes.El ministro ya había explicado que las pruebas con los nuevos transformadores, de 80 toneladas cada uno, durarán 48 horas. Además, harán un traspaso de la línea de transmisión de 400 mil voltios a la de 230 mil para evitar la sobrecarga de la red y la caída del servicio."Tenemos dos líneas de transmisión que son la de 400 mil voltios y la de 230 mil. La primera tiene 12 torres, pero se están cayendo porque no hay mantenimiento ¿Qué pasa si termina de caer? Prácticamente es la única de la que dependemos ¿Qué pasa si colapsa y continúan los problemas de la de 230 mil voltios?", preguntó Monnot, quien resaltó la "gravedad" de la generación del servicio al precisar que solamente se están proporcionando mil megavatios."Estamos en la temporada baja que implica entre mil 700 y dos mil 100 megavatios (MW) de demanda, aún así no generamos lo suficiente", detalló para luego cuestionar cómo se hará al llegar a la temporada alta (entre marzo y octubre) con una demanda promedio de tres mil 100 megavatios. "La capacidad instalada en el ámbito nacional es de 34 mil megavatios, pero de eso, apenas se genera poco menos del 50 por ciento".Monnot indicó que la Planta Ramón Laguna en Maracaibo, debería estar en 660 MW, pero se encuentra en cero. La Planta de Bachaquero, debería generar 500 MW, también está en cero. La Termozulia 1, 2, 3 y 4, debe tener alrededor de mil MW, pero está por debajo del 40 por ciento. "Solo dependemos del Guri con 400 kilovatios. Cuando se cae, queda muy poca capacidad".Secretaria EléctricaOmar Prieto, gobernador del Zulia, anunció la creación de la Secretaría del Poder Popular para Asuntos Eléctricos a cargo de Carlos Boscán, quien se venía desempeñando como gerente de Corpoelec en la región. La dependencia trabajará articuladamente con el Ministerio de Energía Eléctrica. El objetivo es garantizar un servicio óptimo y atender con mayor celeridad cualquier eventualidad que se presente. Según nota de prensa, enfrentarán los "ataques" de "grupos vandálicos vinculados a la derecha para generar incertidumbre e incomodidad" al colectivo zuliano.fuente.laverdadCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi