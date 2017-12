/ El país habla del escándalo que involucró a Jorge Sampaoli con un policía de tránsito el domingo a la madrugada, después del casamiento de la hija de la Selección argentina .Más sobre Jorge Sampaoli Jorge Sampaoli insultó a un policía y los memes no lo perdonaron Jorge Sampaoli: de Juan Cabandié a la jueza Parrilli, los otros escándalos con agentes de tránsito Jorge Sampaoli pidió perdón por el escándalo en Casilda: "Me siento arrepentido" El DT increpó al agente y lo insultó de manera denigrante , y el video se hizo viral. Tras el pedido de disculpas oficial, Sampa viajó a Chile para un homenaje que le realizó la Universidad de Chile.Allí, el director técnico volvió a referire al hecho, bajándole el tono: "Fue un hecho menor. Solamente fue una discusión que no terminó más que eso. Hoy se valoriza mucho ese tema. Estamos en una sociedad de mucha división, de mucha envidia ", dijo al respecto.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi