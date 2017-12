/ El traje de baño de la polémica que aquí luce la espléndida modelo Emily Ratajkowski, a quien se la acusa de plagio. La versión supuestamente original pertenece a la diseñadora Lisa Marie Fernández. En el 2017 la moda estuvo envuelta por varios debates fashionistas, de esos que importan más puertas adentro de la moda pero que esta vez tuvieron más repercusión por los personajes involucrados. La agenda de temas fue bien diversa: precios exorbitantes para un objeto by Prada, plagios de prendas de diseño de autor, diseños extravagantes y mal uso del photoshop en portadas de revistas.Melania Trump ,Emily Ratajkowski, Lupita Nyong' O, Prada, Balenciaga, Levi's, Vogue, Karl Lagerfeld y Meryl Streep fueron algunos de las celebridades y marcas que protagonizaron en estos escándalos que jaquearon las pasarelas y el mundo de la moda y que Infobae recopiló como los más recordados de este 2017.Melania Trump y el tapado de Dolce & Gabbana de USD 51.000La Primera Dama de Estados Unidos acompaña a su marido Donald Trump en todas las visitas oficiales que su agenda le indica. En esta oportunidad la ex modelo visitó la ciudad de Catania, en la costa oriental italiana, y deslumbró con un tapado diseñado por la firma italiana Dolce & Gabbana confeccionado con flores en 3D.La ex modelo y primera dama de Estados Unidos, Melania Trump deslumbró en Catania, Italia, con un tapado de Dolce &Gabbana de USD 51.000. ¿Acierto fashionista u ostentación? El costoso tapado de 51.000 dólares formaba parte de la flamante colección de D&G en homenaje a la ciudad de Sicilia. Al llamado '3D Floral Jacket' Melania completó su look con un vestido color crema también de D&G de 1.630 dólares y un clutch con las mismas flores 3D que el tapado. El re vuelo en las redes sociales se originó rápidamente cuando Melania bajó -en suelo italiano- del auto blindado presidencial conocido como "La bestia" y lució su carísimo saco de diseño exclusivo: ¿fashionismo puro para una primera dama a la que todo le queda bien o ostentación?Clip para billetes by Prada de USD 185Parece un simple clip para "reunir" papeles. Como los tantos que andan por el suelo de cualquier oficina. Pero claramente este objeto de deseo no es uno más. Lleva en el orillo la rúbrica de la marca Prada.La tradicional firma italiana de moda lo lanzó al mercado confeccionado en plata pulida y solamente se puede comprar en la multitienda Barneys New York encontrándolo como 'Prada paper-clip'.Sus medidas son exactamente iguales a la de un clip normal de 6.25 cm de largo por 2.25 de ancho y tiene el detalle del grabado de la marca.Shopping bag de Ikea reversionada por Balenciaga de USD 2.145Fue una de las primeras polémicas del 2017 que fusionó una situación de plagio y un precio ostentoso aplicado a la versión de un "bolso de supermercado" hecho diseño: se trata de la cartera 'shopping bag' del hipermercado de decoración Ikea -cuyo precio es de USD 0,98 centavos de dólar- reversionada en cuero por la casa Balenciaga que lo vendía -y vende- a USD 2.145.La shopping bag de Ikea en la versión Balenciaga, cuyo precio es de USD 2.145 dólares y la original se consigue en los mostradores de por USD 0.98 centavos de dólar. El modelo fue presentado en la pasarela y su nombre es 'Arena Extra Large Shopping Tote' , también es de color azul pero a diferencia del material sintético que Ikea utiliza (polipropileno), Balenciaga lo realizó en cuero esmaltado, pintado y cortado a mano y con el logo de la prestigiosa firma grabado en oro.Los provocadores jeans de Levi's por VetementsEl clásico denim de la icónica marca Levi's fue reversionado y rediseñado por un colectivo de diseñadores para la plataforma online Vetements , a cargo de los diseñadores Demna y Guram Gvasalia .Vetements se convirtió en el último tiempo en una marca popular originaria de París que además de vender prendas de diseño propio tienen sus propias colecciones que desfilan en las distintas Semanas de la moda.El modelo resultó provocador y osado, con un cierre en la cola y una ventanita en la parte trasera que deja ver la piel.Una versión osada del clásico jean Levi´s para Vetements. Los modelos proponen una cintura alta que resaltan la figura. La línea está compuesta por varios tonos: prelavados, negro y azul y se pueden comprar en la página de Vetements a USD 1300 dólares.Tapa de la revista Grazia de Lupita Nyong'o sin su cabelloFue la portada de la revista del mes de noviembre pasado y dejó muy enojada a la actriz de origen mexicano-keniana. La edición de la foto con técnicas de photoshop "eliminó" el cabello original de Lupita Nyong´o . Es cierto que en una versión que ella misma lució con anterioridad -sobre todo cuando se hizo mundialmente conocida cuando ganó el Oscar en 2013 por la película "12 años de esclavitud". Un estilo que la hace parecer muy sofisticada, con una especie de pelada al ras.Los editores de la revista decidieron eliminar con photoshop el look actual de Lupita por ser ‘antiestético’ y la actriz se mostró furiosa con la editorial a través de las redes sociales . La misma actriz publicó en su cuenta de Instagram un 'collage' con la foto original y la que retocaron con un extenso mensaje para sus seguidores y los directivos de Grazia . "Me decepcionó que Grazia me invitara a ser su portada y que luego editaran y alisaran mi cabello para adaptarlo a su noción de cómo es un pelo hermoso. Si me hubieran consultado habría explicado que no puedo apoyar, ni tolerar la omisión de lo que es mi herencia".La pelea de Karl Lagerfeld y Meryl Streep por un vestidoLa premiada actriz de Hollywood como todos los años estuvo invitada a la gala de los Oscar en febrero pasado. Antes que nada levantó el teléfono de su amigo el gran Karl Lagerfeld y le pidió un vestido de la última colección de Chanel, la icónica casa francesa de alta costura que regentea el diseñador alemán.Se cortó la amistad : el diseñador Karl Lagerfeld tuvo una fuerte discusión con Meryl Streep al negarse a pagar un cachet por usar un vestido de Chanel que le solicitó la actriz. Todo ocurrió días previos a la ceremonia de los Oscars. No se trataba de un modelo cualquiera, era una vestido largo realizado en seda gris e íntegramente bordado a mano. Hubo un detalle que hizo volver la relación hacia atrás: Meryl a través de su equipo de asesores comunicó a Lagerfeld que además solicitaba un cachet por usar la marca en la alfombra roja más famosa del mundo.El diseñador quedó estupefacto ante el pedido de la actriz y se negó rotundamente. La actriz optó entonces por un diseño de vestido-pantalón en azul marino off shoulders de Elie Saab, bordado y con una sobrefalda con cola combinándolo con zapatos a tono y pequeños pendientes gota de zafiros y brillantes.La actriz Meryl Streep subió al escenario de los Oscars luciendo su vestido-pantalón off shoulders en azul marino de Elie Saab. Aún no se había filtrado la polémica con Lagerfeld por la marca Chanel. Lagerfeld declaró: "La firma Chanel ya le había regalado un vestido de 100.000 euros a la señora Streep. Y luego nos enteramos que también debíamos pagarle". La actriz lo desmintió categóricamente pero el escándalo no pudo frenarse en la redes.La marca de trajes de baño de Emily RatajkowskiLa modelo del momento Emily Ratajkowski, se lanzó como diseñadora y creó su propia línea de trajes de baño llamada 'Inamorata'. Pero a @emrataj -como la llaman sus seguidores en las redes sociales - una cuenta de Instagram reveló lo impensado: apareció una foto igual al diseño de su malla by la diseñadora norteamericana Lisa Marie Fernández. Hasta aquí un pleito entre mujer es en las redes.A los pocos días del escándalo, Fernández fue por más e inició acciones legales contra la top model británica-estadounidense.El diseño de Emily Ratajkowski vs el diseño de Lisa Marie Fernandez. La marca LMF -exclusiva de trajes de baño de lujo- inició la demanda judicial contra la modelo por la figura de plagio, agregando otros modelos de la nueva colección de verano de Emily.Tapa de Vogue sin ediciónLa edición aniversario número 125 de la USA Vogue, considerada la 'Biblia de la Moda' apostó por un mensaje a favor de la diversidad. Realizó una portada multicultural con modelos super top de diferente color, talle y etnias con el fin de proclamar un mensaje por la inclusión y la belleza real.Liu Wen, Ashley Graham, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Adwoa Aboah y Vittoria Ceretti luciendo camisetas negras y shorts de colores. Pero fueron los usuarios y consumidores de la revista quienes divulgaron en las redes sociales controversias que se ven a simple vista y que señalan un photoshop mal hecho . Así Ashley Graham, la famosa modelo XL, quien fue la primera en desatar la polémica, fue la única modelo que retocaron y que tiene su brazo sobre su pierna "que la oculta un poco". También Gigi Hadid se quejó de que su brazo tiene una longitud extraña.@voguemagazineA post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Feb 8, 2017 at 11:23pm PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi