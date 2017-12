/ Por: Matías CanabarroCompartir Tweet WhatsApp Jorge Barrera asumirá hoy oficialmente como presidente de Peñarol, y junto a él llegará la flamante directiva que gobernará a uno de los clubes más importantes del país durante tres años. Los nuevos dirigentes se reunirán por primera vez esta tarde en la sede del club, ya con un tema importante sobre la mesa: el posible arreglo con Diego Forlán.Los once consejeros quedaron distribuidos, tras las elecciones que tuvieron lugar hace algunas semanas, del siguiente modo: el oficialismo tiene cuatro representantes (Jorge Barrera, Rodolfo Catino, Evaristo González y Alejandro Ruibal), misma cantidad que el Movimiento 2809 (Marcelo Areco, Isaac Alfie, Carlos Scherschener y Juan Antonio Rodríguez) y uno más que el Sentimiento 1891 (Ignacio Ruglio, Álvaro Queijo y Eduardo Barbieri).Como se ve, hay entre los mencionados varios nombres conocidos, pero también otros que estrenarán hoy el cargo de consejeros. Las caras nuevas son las de Juan Antonio Rodríguez, Álvaro Queijo, Alejandro Rubial, Eduardo Barbieri y Evaristo González.TRIBUNA se contactó con un flamante consejero por sector para que se refirieran al nuevo desafío que inicia hoy. Rodríguez (2809) y Queijo (1891) ofrecieron sus puntos de vista. La ausencia de un oficialista obedece a que Evaristo González se excusó de hablar porque estaba volviendo de Rivera manejando, y no fue posible ubicar a Alejandro Ruibal.“Es un honor”Una de las novedades del Consejo que asume hoy es Juan Antonio Rodríguez, del Movimiento 2809. Es un abogado de 42 años con tres hijos.“Integro el Movimiento desde sus orígenes prácticamente, y transcurrí por el club desde muchos lugares.Estuve como delegado de AUF conjuntamente con Barrera y Campomar, pero fue por poco tiempo debido a que hubo una ruptura con Damiani; fui miembro de la Comisión Electoral durante los dos últimos períodos. De hecho, mañana (hoy) voy a tener tres calidades: consejero, parte de la Comisión Electoral y posiblemente también vaya a la AUF”, contó.Al momento de hablar del desafío que se avecina, Rodríguez señaló: “La verdad que uno a veces pierde la perspectiva de donde está parado, lo hablaba con un par de amigos.Pero desde que terminaron las elecciones me he tomado un tiempo para ver las cosas en perspectiva y un poco mirarlo con más objetividad. Realmente es un honor llegar a ser uno de los consejeros del club. Más teniendo en cuenta que entré por la puerta de atrás, por 19 o 20 votos de diferencia, a lo Peñarol, por lo que es con más carácter heroico”.“No hay excusas”Más adelante, Rodríguez habló de los objetivos con que llega al club: “Hasta ahora, hemos tenido la “excusa” de que Damiani no nos dejaba trabajar. Con Barrera, creo que vamos a tener más oportunidades, así que va a depender de nosotros llevar a la práctica todas las cosas que dijimos en la campaña. Es un desafío que hay que cumplir, ya no hay excusas.Deportivamente el último semestre fue muy bueno, y eso aliviana un poco todo. Desembarcamos en un club en que tenemos todo para crecer. El gran desafío será lo económico, y para eso tenemos gente muy capacitada como Isaac Alfil y Eduardo Barbieri, por ejemplo.En la AUF tenemos una política en AUF muy bien planteada por Jorge Barrera, pero queremos cambiar un poco el modo de ser. Peñarol siempre fue abasallante, y estamos en un tiempo de cambios.Ojalá podamos hacer las cosas tan bien en que no haya diferencias electorales y por fin se logre una lista única, que sería un ideal”.Por último, se refirió a la distribución de los cargos en el nuevo Consejo: “Es lo mejor que pudo pasarle a Peñarol, al presidente Jorge Barrera y a nosotros también.Al club, porque le da un equilibrio que le venía faltando. Venimos de un modelo en que los once consejeros eran prácticamente nominales, porque los que decidían era Juan Pedro (Damiani) y la famosa “mesa chica”.A Barrera, porque lo obliga a ejercer un tipo de gobierno distinto al que tenía el club. Jorge es un hombre de acuerdos, una persona con capacidad en ese rubro, muy distinto a Juan Pedro. Creo que le va a venir como anillo al dedo tener que concordar con los demás grupos.A nosotros, como Movimiento, que hoy en día somos la fuerza más potente del club, porque fijate que tenemos cuatro consejeros genuinos y el oficialismo tiene cuatro consejeros de siete listas diferentes. Si bien han acumulado votos por el mismo lema y tras el mismo candidato, hay diferencias entre ellos que son notorias.Aparentemente, se ha formado un consejo directivo que capaz, y sin capaz, es el de mayor capacidad que llega al club en los últimos tiempos. Y no lo digo por mí, sino por mis compañeros”.“Una responsabilidad muy grande”Álvaro Queijo, un contador de 56 años que es gerente de la empresa Cristalpet, llegó al Consejo tras ser ocupar el segundo lugar en la lista del Sentimiento 1891.En su vida empresarial, “Tuve más triunfos que derrotas, pero en esta no puedo perder. Acá hay que presentarse con todo, porque no le puedo fallar a algo que es un sentimiento en el que me acompañan mis padres y mi familia.Me da un orgullo muy grande afrontar este desafío. Lo único que uno realmente quiere es poder trabajar. Poder trabajar tranquilo, que nos den esa posibilidad, y así poder ayudar a que Peñarol avance. Llegar a Peñarol es un desafío diferente. Empieza 0-0 y hay que dejar todo”.Por último, destacó la unidad con que comenzará a trabajar el nuevo Consejo: “Yo diría que estamos todos unidos. Ojalá mantengamos esa unión durante los tres años, y se trabaje solamente pensando en el club, que es lo único importante. Hay que dejar de lado cualquier futuro político. Lo que tenemos que darle es el mejor presente posible a Peñarol".De modo que todo quedó pronto para la primera reunión del nuevo Consejo Directivo que, esperan los hinchas, guíe al Peñarol hacia los horizontes deseados.