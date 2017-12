/ El Gobierno de la Ciudad irá nuevamente contra las organizaciones que se movilizaron en rechazo del ajuste a los jubilados y que respondieron con piedras el avance de la policía. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que iniciaron acciones legales para intentar cobrarles arreglos de la plaza del Congreso, que presupuestaron en el orden de los 37 millones de pesos. Una demanda similar que ya fue rechazada tras la movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el 1 de septiembre."La Procuración de la Ciudad inició las acciones penales y civiles a las organizaciones que movilizaron, organizaron y estuvieron involucradas en los disturbios del otro día para cobrarle los arreglos", aseguró Rodríguez Larreta al supervisar el inicio de las obras de refacción de la plaza. "Fuimos a la Justicia para que los vecinos no tengan que pagarlo", apuntó.El Gobierno no especificó a qué organizaciones le reclamarán el dinero, sino que descargó esa responsabilidad en el Poder Judicial: "Le dimos todas las filmaciones a la Justicia, e incluso les pidieron los videos a los canales de televisión", explicó el jefe de Gobierno.De esta manera, además de las acciones penales por los disturbios acontecidos el 14 y el 18 de diciembre, la Ciudad radicó otra denuncia, ahora en el fuero civil por daños y perjuicios con el objetivo de que "reembolsen los daños" de la plaza.Para María del Carmen Verdú, referente de la Correpi, esta maniobra judicial es "parte de la política de criminalización de la protesta" por parte de Cambiemos. "Suman a la represión directa la amenaza del apriete económico a las organizaciones formalmente constituidas, cuando se trató de manifestaciones masivas con tanto componente no organizado como organizado", indicó a PáginaI12.Según comunicó el Gobierno porteño, el costo total de las obras es de 37 millones de pesos utilizados en la limpieza y reposición de mobiliario vandalizado (92 cestos papeleros, 35 contenedores de 3.200 litros y 9 contenedores de 3.750 litros de carga bilateral) y el arreglo de veredas de la plaza y alrededores, entre otros gastos. Además las obras incluyen la recuperación de los espacios verdes con nuevos pisos, escalones de mármol, cordones, equipamiento, riego, plantas herbáceas y césped.El jefe de Gobierno aseveró que se atenderán "los casos puntuales" de los comerciantes de alrededor de la plaza que sufrieron daños por el accionar policial. "La Policía cumplió su cometido, se pudo sesionar en el Congreso, no hubo peligro en la sesión", dijo luego de insistir en que "la agresión la recibió la Policía"."En todos los casos se inician investigaciones administrativas, pero la violencia la sufrió la policía, que defendió la democracia con temple y gracias a su actuación no se pudo consumar el golpe institucional que hubiera sido que el Congreso no pudiera sesionar", subrayó en relación a la represión que dejó alrededor de un centenar de heridos, muchos de ellos, víctimas de balas de goma disparadas a la cara.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi