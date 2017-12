/ El Kremlin defendió ayer martes la "legitimidad de la elección" presidencial de marzo de 2018 a pesar del llamado a boicotear los comicios del opositor Alexei Navalny, inhabilitado a presentarse en los comicios.La Comisión Electoral rusa rechazó el lunes la candidatura del carismático jurista de 41 años, promotor de investigaciones sobre la corrupción de la élite rusa, que decretó tras la decisión una "huelga de voto".La Comisión rechazó su candidatura debido a la condena de Navalny por malversación, lo que el interesado denuncia como una causa "fabricada"."El hecho de que no participe en virtud de la ley una persona que desea ser candidata no puede afectar de ninguna manera a la legitimidad de la elección", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.Más de una veintena de candidatos declararon querer presentarse en la presidencial del 18 de marzo. La Comisión Electoral admitiría la postulación del candidato del Partido Comunista o de los nacionalistas del LDPR, así como la de la periodista cercana a la oposición liberal, Ksenia Sobchak.Pero dada la popularidad del presidente Vladimir Putin, en el poder desde hace 18 años, y la ausencia de su principal opositor, que movilizó a miles de jóvenes en las calles los últimos meses, algunos observadores pronostican una abstención elevada que afectaría la legitimidad del resultado.Los expertos estiman que el principal objetivo del Kremlin es movilizar a los electores para celebrar comicios cuyos resultados ya parecen definidos, y limitar los fraudes para evitar manifestaciones como las de 2011-2012 y las críticas de las potencias occidentales y de la oposición."El riesgo de una baja participación es real. No está vinculado a Navalny, sino a la pérdida de interés en las elecciones de cara a un resultado que ya se conoce", explicó la politóloga Ekaterina Schulmann, de la universidad Ranepa.Posturas. El patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Cirilo, cercano al Kremlin, llamó este martes a acudir a las urnas el 18 de marzo. "Debemos participar absolutamente para dar nuestra contribución a la formación del futuro de nuestro país", declaró, citado por la agencia pública Ria Novosti."Los llamados al boicot serán analizados minuciosamente para determinar si son conformes a la ley o no", dijo Peskov el martes.La decisión era previsible, puesto que esta comisión ya había advertido en varias ocasiones que Navalny no podría presentarse antes de 2028 debido a una condena judicial por desvío de fondos en un caso que se remonta a 2009.Según Schulmann, se trata antes que nada para las autoridades de evitar el riesgo de una segunda vuelta Putin-Navalny, ya que "el que llega a la segunda vuelta se convierte en la segunda persona más importante en el sistema político, tras el presidente".El opositor, que dispone de una base de fieles simpatizantes y organizó dos manifestaciones de amplitud este año, acusa al poder de haber montado esta causa para alejarlo de la política.REACCIÓN UE pone en seria duda legalidad de los comicios. La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó que el veto al líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, arroja "serias dudas" sobre la celebración de elecciones democráticas en Rusia La decisión de bloquear la candidatura de Navalni "debido a una supuesta condena anterior proyecta serias dudas sobre el pluralismo político en Rusia y la perspectiva de unos comicios democráticos el próximo año", indicó una portavoz de Mogherini en un comunicado.Recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que a Navalni, quien fue sentenciado por cargos de malversación, le fue denegado el derecho a un juicio justo en su proceso de 2013 por los mismos cargos. "Los cargos políticamente motivados no deberían utilizarse contra la participación política. Esperamos que las autoridades rusas garanticen la igualdad de condiciones, incluyendo en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 19 de marzo", señaló.Además, dijo que la UE espera que la oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos "participe como observador en estos comicios". Advirtió de que la UE "basará su evaluación del proceso electoral en sus hallazgos, como hemos hecho en el pasado", concluyó. FUENTE: EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi