Tres muertos en Caroní y otro en la población de Upata, fue el reporte de las autoridades.El primer tiroteo se escuchó a las 4:00 de la mañana del lunes, en la calle principal del barrio Colinas de Unare, en Puerto Ordaz.Aunque la calle ya estaba sola, el sonido de los disparos alertó a los vecinos del lugar, así que no tardaron en salir para conocer en hecho.En ese instante, Esteban José Carpio Arvelo agonizaba en medio de la calle con varios disparos en el pecho y las piernas.Los allegados del hombre de 38 años lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron hasta la emergencia del Hospital Uyapar, pero antes de ser atendido dejó de respirar.De acuerdo a la versión de los testigos, la víctima regresaba de una celebración a la cual asistió la noche del 24 de diciembre.Iba a su casa Dicen que mientras caminaba lo interceptaron dos sujetos en un vehículo de color negro. No dijeron nada, apenas vieron a Esteban desenfundaron sus armas y le dispararon.Tras la arremetida, se perdieron de la zona, sin ser reconocidos. Presumen que los verdugos tenían rato merodeando el lugar.Aunque se rumoró que la víctima fue despojada de sus pertenencias, la información no fue confirmada por las autoridades que llevan el caso.Los funcionarios de la Policía del Estado Bolívar recorrieron las calles en busca de los sospechoso, pero no los ubicaron.Vista Alegre Media hora después fue reportad otro crimen en el barrio Vista Alegre. A Brayan Vicente Fernández Sotillo, de 24 años, lo acorralaron dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta.Según los vecinos de la zona, luego de una breve discusión Brayan recibió los disparos.Quedó frente a una vivienda. Todavía respiraba cuandos los familiares supieron de la arremetida.Así que de inmediato fue trasladado hasta el Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo. Pero, mientras era intervenido, dejó de respirar.Su muerte quedó asentada en el libro de novedades de la Brigada Hospitalaria a las 5:00 de la mañana del lunes.Quienes están a cargo de las averiguaciones presumen que se trató de una venganza; sin embargo, indagan otras hipótesis.Se conoció que la víctima no fue despojada de sus pertenencias y se desconoce si estaba solo cuando lo atacaron.Los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sospechan que los delincuentes son integrantes de una banda.Los allegados no aportaron datos sobre la vida de Brayan Vicente.Upata La muerte de Yorman Alexander Monterrey Silva, de 19 años, ocurrió a las 7:00 a.m. El muchacho estaba hospitalizado en el hospital de Guaiparo desde la mañana del 9 de diciembre.Según la versión de las autoridades, la víctima fue interceptada por varios sujetos que viajaban en un Toyota Corolla, de color azul.Dicen que dos de los malandros descendieron del vehículo y con pistola en mano le exigieron a Yorman que entregara las llaves de su motocicleta.Al parecer, la víctima obedeció las peticiones de los delincuentes, pero de nada le sirvió; antes de marcharse le dispararon en varias oportunidades.San José de Cacahual Poco antes de las 12:00 del mediodía murió con dos balazos en el rostro Andry Gregorio Millán Castellano, de 34 años.La víctima agonizó en el Hospital Uyapar desde la noche del 18 de este mes.Lo atacaron en el barrio San José de Cacahual, adyacente a La Antena.Dicen que los delincuentes corretearon a Andry y luego de un forcejeó lo despojaron de su teléfono celular y le dispararon.Quienes estaban en la zona, lo trasladaron hasta el centro de salud.Testigos aseguran que los asesinos son"azotes? de la comunidad.Pesquisas Aunque los expertos de la División de Investigaciones Contra Homicidios iniciaron las pesquisas, hasta ahora no han detenido a ninguno de los sospechoso; sin embargo, trabajan para atraparlos.