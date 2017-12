/ El Papa Francisco da la bendición “Urbi et Orbi” desde el balcón en el que se ve la Plaza San Pedro en el Vaticano, 25 de diciembre del 2017. Osservatore Romano/Handout via Reuters SANTIAGO (Reuters) – El gobierno chileno anunció el martes que duplicará la dotación e infraestructura de Aduanas y de la policía en los pasos fronterizos, ante una “oleada” de extranjeros que se espera ingresen al país en enero por la visita del Papa Francisco, en pleno verano austral.A menos de tres semanas de la visita del sumo pontífice a Chile, las autoridades del gobierno y de la Iglesia Católica trabajan contrarreloj para ultimar detalles de los encuentros litúrgicos que sostendrá en la capital y en las ciudades de Temuco e Iquique entre el 15 y 18 de enero.La visita del primer papa latinoamericano coincide con un mes en que tradicionalmente vacacionan en la nación miles de turistas procedentes de Argentina, país vecino en que nació Francisco y que el líder de la Iglesia Católica no incluyó en su gira.“Vamos a tener un flujo inédito (de extranjeros)”, dijo el jefe de Pasos Fronterizos, Reginaldo Flores, a periodistas.El viceministro del Interior, Mahmud Aleuy, informó que en 51 por ciento aumentarán las áreas de atención en los pasos fronterizos más importantes, mientras que los funcionarios de Aduanas casi duplicarán su personal para atender a los turistas que entrarán al país en el marco de la visita del papa.El 16 de enero, Francisco encabezará una eucaristía en el Parque O´higgins, en plena capital, para lo que el gobierno ordenó el despliegue de miles de policías a cargo de resguardar la seguridad de unas 500.000 personas que asistirán al encuentro en que el papa pondrá énfasis en la “paz y justicia”.En la sureña ciudad de Temuco, una zona marcada por conflictos de tierras entre la etnia Mapuche y el Estado, el sumo pontífice orará por la unidad de los pueblos indígenas. Unos 3.000 policías estarán a cargo de la seguridad del encuentro que se realizará el 17 de enero.Al día siguiente, Francisco participará en un masivo encuentro en las cercanías de Iquique, un puerto ubicado en el extremo norte del país, y en que el tema central serán los migrantes y la coronación de la imagen de la Virgen del Carmen.El papa viajará directamente desde Iquique a Lima la tarde del 18 de enero para continuar su gira oficial por Perú.Notiespartano/ReutersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi