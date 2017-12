/ Compartir Tweet WhatsApp La consolidación fiscal será un punto clave para el Frente Amplio en el 2018, teniendo en cuenta que buscará aprobar en marzo el impuesto a las pasividades militares más altas y la Reforma de la Caja Militar la cual “recién se está empezando a analizar”.La agenda del 2018 comenzará cargada teniendo en cuenta que dos grandes puntos clave para la consolidación fiscal, los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas querían aprobar cuanto antes, no se logró aprobar en este año que se va. Por un lado está el impuesto a las pasividades militares más altas, donde se buscaba bajar un 10% del déficit anual que genera la Caja Militar.En consecuencia que no se llega al voto 50 en diputados y no se pensó recurrir a la disciplina partidaria con Darío Pérez, quien no piensa en apoyar la norma, este tema quedó para el próximo año. Quedó aprobado en el senado, fue votado en la Comisión de Hacienda por diputados, pero no hubo tiempo para llegar a acuerdos para llevarlos a la sesión. Cuando de impuestos se habla, si o si son necesarios 50 votos independiente de la cantidad de legisladores que se encuentren en sala. La oposición no respalda, tampoco Pérez y el Frente lo dejó para marzo.El otro aspecto importante que piensa aprobarse el próximo año es la Reforma de la Caja Militar, la única que no ha tenido modificaciones. “Está muy demorada, demasiado demorada a nuestro entender, y esto lo digo a titulo personal y sectorial, recién se esta empezando a analizar”, comentó a LA REPÚBLICA el diputado de Asamblea Uruguay. Alfredo Asti, quien recordó que hace más de un año que se está promoviendo por el MEF:”en 2016 se impulsó “con todo lo que tuvo que ver el plan de consolidación fiscal”, comentó el legislador.En tiempo y formaEntre los proyecto de ley que eran prioridad su aprobación para el Frente Amplio se encontraba la solución al conflicto de los cincuentones, el cual los legisladores celebran teniendo en cuenta que lograron la aprobación de un gran proyecto que repara la ley que impulsó la derecha en los ’90 y que además “genera una mejora en la jubilación para todos los cincuentones”.Otros de los proyectos que era fundamental aprobar era la Ley Integral contra la mujer basado en género, el cual define las directrices para las políticas públicas y mandata a las instituciones a intervenir, adoptar y ejecutar programas, acciones y protocolos. En diputados el proyecto contó con el apoyo del oficialismo más algunos integrantes de la oposición.Concluyendo el año parlamentario, y a la espera si finalmente el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, es convocado para comparecer sobre el cierre del corralito mutual, hoy habrá una nueva sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores, cesando el receso, para discutir sobre la modificación de artículos de la Inclusión Financiera.Discusión parlamentariaEn la sesión de esta mañana, además de discutirse las modificaciones en artículos de la Inclusión Financiera, se tratará la exoneración de tasas y tributos a determinadas importaciones, artículo 262 y sustitutivo desglosados del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Además de aprobarse el artículo 103, desglosado del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2016, referido a la tasa de financiamiento del servicio postal universal.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi