/ Al libro de Umberto Eco sobre las listas le habría venido bien un capítulo sobre el fin de año. Después de todo, es la época en la que, un poco por superstición y otro poco por responsabilidad, se trata de pasar en limpio lo que ocurrió en los doce meses que están terminando. Lo mismo pasa con la industria editorial y con las lecturas. Nadie leyó todo lo que se publicó (eso sería imposible, además de tortuoso) y por eso mismo cualquier listado que se haga resultará parcial, arbitrario, caprichoso. Incluso con esa salvedad, hay alguna verdad cuando muchas personas que leen pasan en limpio sus lecturas.Los 17 títulos que siguen son el resultado de las elecciones de la sección de Cultura y de algunos de sus colaboradores. Por supuesto -es la ley de las listas- se notarán más las omisiones que lo incluido. Las inclusiones están a la vista, así que podemos pasar a aquello que quedó fuera. Si el listado hubiera sido más generoso, no habría faltado Las aventuras de la China Iron , de Gabriela Cabezón Cámara; tampoco una mención a la colección Rara Avis, de Tusquets, que recuperó Crónica de mi familia , de Vasco Pratolini. Otra presencia ausente es la de Eduardo Berti. El escritor argentino publicó en 2017 tres libros: Inventario de inventos (inventados) (Impedimenta), La máquina de escribir caracteres chinos (Tusquets) y Por qué escuchamos a Aníbal Troilo (Gourmet Musical).1. Los diarios de Emilio Renzi III. Un día en la vida Foto: LA NACION Autor: Ricardo PigliaEditorial: AnagramaCon la publicación del tercer volumen de Los diarios de Emilio Renzi. Un día en la vida, la literatura de Ricardo Piglia alcanzó su consumación. Los tres tomos de diarios son su obra mayor, pero este último tomo es el más conmovedor, tal vez porque él lo entregó a la editorial poco antes de morir, y tal vez también porque en las últimas páginas desflecadas deja testimonio de su enfermedad. Como siempre en Piglia, la confesión convive con la aguda mirada crítica.2. El salto de papá Autor : Martín SivakEditorial: Seix BarralCuando Martín Sivak tenía 15 años, su padre se arrojó al vacío desde un edificio. En la Argentina despuntaba el menemismo y otro modo de gobernar y de ganar dinero. Años después, cuando el autor se convirtió en padre, tomó la decisión de escribir sobre ese episodio protagonizado por espías, policías y políticos corruptos. En el centro de la trama, se destaca Jorge Sivak, el banquero comunista. El resultado es un libro revelador sobre los vericuetos del duelo. Éxito del año en el rubro de no ficción, agotó varias ediciones en pocas semanas.3. Alias Grace Foto: LA NACION Autor: Margaret AtwoodEditorial: SalamandraEn el "año Atwood", buena parte de la merecida fanfarria fue para El cuento de la criada, reeditado aquí al calor y los premios de su impiadosa adaptación televisiva. Pero es esta impactante novela -publicada en 1996- la que se convirtió en el (re)descubrimiento de 2017. La historia de otra criada, Grace Marks -protagonista de un resonante caso policial en la Toronto de 1843-, condenada a muerte por el asesinato de sus empleadores, permite a Atwood jugar al gato y al ratón con los lectores y las convenciones del suspenso como Grace lo hace con el médico que intenta descubrir "la verdad" del caso.4. Crónicas del desamor Foto: LA NACION Autor: Elena FerranteEditorial: LumenElena Ferrante no era Elena Ferrante cuando escribió los tres relatos que integran este volumen editado este año en español, a caballo del éxito de su tetralogía Dos amigas y del enigma de su identidad. De madres e hijas, y ese lazo que más visceral, imposible, tratan "El amor molesto", "Los días del abandono" y "La hija oscura". Para los seguidores de/la autor/a italiano/a este volumen es una declaración de incondicionalidad a Nápoles y un nuevo tiempo de descuento hasta la llegada de La frantumaglia, el libro donde empezó todo este fenómeno, que llegará en 2018.5. La respiración cavernaria Foto: LA NACION Autor: Samanta SchweblinEditorial: Páginas de EspumaUno de los mejores cuentos de Schweblin, publicado en el libro Siete casas vacías, salió este mes en formato álbum ilustrado por la artista argentina Duna Rolando. El inquietante relato narra el derrumbe de una anciana enferma (padece de Alzheimer, aunque la enfermedad jamás se nombra), que quiere morirse. Pero la muerte no llega. Mientras embala casi todas sus pertenencias en cajas de cartón rotuladas, la vida la sorprende. Las imágenes aportan una mirada diferente a la historia de Lola, la protagonista.6. Excesos lectores, ascetismos iconográficos Autor: José Emilio BurucúaEditorial: AmpersandJosé Emilio Burucúa escribió una especie de rarísima autobiografía. El título lo dice ya casi todo: un derroche de letras y una abstinencia de imágenes (justamente de imágenes, en el caso de quien supo hablar de ellas mejor que nadie). Burucúa escribe su autobiografía como lector, y para un lector la autobiografía como lector es la autobiografía sin más. El mayor erudito muestra la genealogía de su erudición.7. Nací para ser breve Foto: LA NACION Autora: Gabriela MassuhEditorial: SudamericanaUna larga y amena conversación, que se desarrolló a lo largo de seis meses, es el pilar de esta peculiar biografía de María Elena Walsh. Con una fabulosa combinación de géneros (memorias, entrevista, testimonios en primera persona), Massuh recrea una serie de charlas que mantuvo con la autora a mediados de 1981, mientras la escritora y compositora se recuperaba de un tratamiento de quimioterapia. Una crónica de época, un registro documental sobre la configuración del corpus de una artista única.8. El artista más grande del mundo Autor: Juan José BecerraEditorial: Seix BarralDesde su novela anterior, la escritura de Becerra se ha liberado de convenciones (que suelen ser concesiones) habituales en la narrativa. Contada de manera alocada y socarrona, la historia de un escritor que ya no puede escribir, sino apenas dictar a una máquina, parasita los pormenores de la vida de Esteban Krause, artista tan genial como megalómano. A la manera de un dúo cómico, los amigos atraviesan orgías, muestras y pesquisas sin perder el norte de sus ambiciones, entre ellas, provocar un desastre en Barrio Parque.9. Cáscara de nuez Foto: LA NACION Autor: Ian McEwanEditorial: Anagrama"Así que aquí estoy, cabeza abajo dentro de una mujer ". Un feto-testigo que narra la historia en primera persona, dicho así nomás, ya señala un riesgo que ningún lector se atrevería a correr si no fuera porque detrás está la pericia y, sobre todo, el nombre de Ian McEwan. En su último libro, el británico construye una novela breve, inteligente, divertida y satírica, con Shakespeare en la cabeza: Hamlet es su norte, "podría estar encerrado en la cáscara de una nuez y sentirme rey del infinito espacio?, de no ser porque tengo malos sueños".10. Los elementales Autor: Michael McDowellEditorial: La Bestia EquiláteraOtro de los hallazgos categóricos del sello porteño. Esta vez se trata de un autor que fue guionista de films de Tim Burton, cuya narrativa se emparienta con la de los grandes escritores sureños de Estados Unidos. Creador de un estilo gótico con acentos macabros, su primera novela publicada en el país resultó ser una de las más vendidas en tiempo récord. Luego de un funeral, presencias extrañas en una mansión de Alabama amenazan a los integrantes de dos familias adineradas. Obra maestra del terror.11. Enamorarse Foto: LA NACION Autor: Robert Louis StevensonEditorial: InterzonaEnamorarse, un ensayo publicado en febrero de 1877, nueve años antes de la aparición de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y otros cinco deliciosos textos breves, compilados y traducidos por Matías Battistón, integran este título de la colección Zona de Tesoros. Stevenson reflexiona sobre el arte de amar sin morir en el intento y no se priva de ironizar sobre los que creen que el casamiento es el punto cúlmine del amor. Según el compilador, el autor escribió estos textos justo cuando se casaban sus mejores amigos.12. Diario francés. Vivir a través de cristal Foto: LA NACION Autor: Arnaldo CalveyraEditorial: Adriana HidalgoEl enorme poeta argentino murió hace ya casi tres años, en enero de 2015. Diario francés fue el primero de sus libros póstumos. Calveyra llevó este registro durante su primer viaje a París, hacia 1959. El deslumbramiento de un mundo nuevo se solapa, como siempre en el poeta, con una escritura que mantiene en vilo al lector, y que muestra tanto como oculta. Libro clave de un autor clave de la lengua española.13. Las bailarinas no hablan Autor: Florencia WerchowskyEditorial: Reservoir BooksComo en El telo de papá (2013), esta ficción con elementos reales -los que aporta la propia biografía de la autora- pinta el cuadro de cómo se forma una bailarina en la maquinaria del Teatro Colón, a partir de la llegada a la gran ciudad de una chica de la Patagonia (y su infaltable madre), a los 11 años. La imagen de "el charco de los cisnes" que crea Werchowsky es una perfecta síntesis del tono y la mirada con la que se cuenta esta novela para leer de un tirón, que no es ajena a la lectura política puertas adentro de un organismo tan emblemático para nuestro arte.14. Highlife Foto: LA NACION Autor: Leye AdenleEditorial: MetalúcidaAmbientada en el infierno de la trata de mujer es en Lagos, la primera novela del autor nigeriano residente en Londres es un cóctel de violencia, lenguajes cifrados y propósitos oscuros. Gracias a Amaka, una heroína que busca rescatar a las víctimas contra viento y marea, la historia asume un cariz de redención en el que finalmente confluyen creencias e identificaciones. Una de las virtudes de este frenético thriller es la decisión de mostrar en vez de aleccionar sobre aquello que sucede en la historia.15. Carrusel Benjamin Foto: LA NACION Autor: Mariana DimópulosEditorial: Eterna CadenciaEl carrusel une en una superficie común lo que permanece separado en el tiempo: vemos una imagen por vez, pero sabemos que todas constituyen un mismo objeto múltiple. El carrusel puede ser un emblema de la dialéctica, y el libro de Dimópulos explora tanto un autor como un método filosófico, en una prosa de una rigurosidad inusitada.16. Los pacientes del doctor García Foto: LA NACION Autor: Almudena GrandesEditorial: TusquetsEs la novela "argentina" de Almudena Grandes. Su trama desemboca en Buenos Aires, pero desde el principio, la Argentina está en el horizonte para los nazis que buscaban huir de Europa gracias a los oficios de Clara Stauffer, uno de los personajes reales que la ficción retrata. La cuarta entrega de Episodios de una guerra interminable es una novela política sobre la sobrevivencia en la posguerra inspirada en hechos verídicos, y también es la historia de una amistad entre dos personas que se salvan continuamente.17. Autoayuda para snobs Foto: LA NACIONAutor: Daniel MolinaEditorial: Paidós¿Necesita autoayuda un esnob? De lo que no cabe duda es que una sociedad necesita esnobs para difundir. Mentor de las formas breves, reconocido gestor y periodista cultural, el autor entrega una serie de "ensayos conversacionales" sobre la democracia argentina, la homosexualidad, su amistad con Manuel Puig, la importancia del pensamiento libre y los años vividos en una cárcel de la dictadura. Primer libro de uno de los tuiteros locales más agudos.Bonus track infantil El rapto del príncipe MargarinaAutor: Mark TwainEditorial: Océano TravesíaCuento inédito e inconcluso del autor de Las aventuras de Tom Sawyer, recuperado e ilustrado por la pareja de artistas formada por Erin y Philip Stead, que aportan su propia mirada.FridaAutor: Benjamin Lacombe y Sébastien PerezEditorial: EdelvivesUn álbum ilustrado excepcional, en una edición de lujo: tiene una cubierta entelada y 20 páginas troqueladas. Se trata de un homenaje de los artistas franceses a la vida y la obra de Frida KahloUna niña hecha de librosAutor: O. Jeffers y S. Una niña hecha de librosAutor: O. Jeffers y S. WinstonEditorial: FCEInvitación a sumergirse en el camino de la lectura: en cada página, aparecen fragmentos de historias maravillosas como Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver y Alicia en el País de las Maravillas.Quetren, quetrenAutor: Pablo y Franco BernasconiEditorial: La Brujita de PapelEl primer álbum creado en conjunto entre padre e hijo tiene formato de acordeón: las páginas se despliegan para dejar al descubierto un texto breve en rima con ilustraciones.Con la colaboración de Constanza Bertolini, Natalia Blanc, Dolores Graña, Silvina Premat, Pablo Gianera y Daniel Gigena