/ Kristina Prikhodko, la estudiante rusa de 19 años brutalmente asesinada en Siberia (Siberian Times) Kristina Prikhodko no podía imaginar que respondiendo a esa oferta laboral estaba firmando su condena a muerte.El anuncio presentaba la búsqueda de una "institutriz con aspecto de modelo" . La joven y bella estudiante rusa de 19 años pensó tener los requisitos para el puesto y se presentó a la entrevista que reveló ser una trampa mortal.(Siberian Times) El hecho ocurrió en Novosibirsk , en el centro de Rusia , en plena Siberia .Cuando su padre alertó las autoridades, Karina tenía dos días desaparecida.(Siberian Times) Según informa el diario Siberian Times , la joven se había registrado en un sitio que ofrecía la posibilidad de encontrar un "sugar daddy" , como se llama a un hombre adinerado y mayor que quiere mantener una relación con mujer es jóvenes. Allí es donde Prikhodko vio el anuncio.(Siberian Times) Pero el trabajo de institutriz era una mentira : las autoridades creen que había sido publicado por hombres que buscaban servicios sexuales.Tras presentarse a la cita, Karina fue violada varias veces y estrangulada. Su cadáver fue encontrado envuelto en papel film entre los árboles cerca del río Ob.El lugar donde fue hallado el cuerpo (Siberian Times) La policía detuvo dos sospechosos de 28 años , que estaban a bordo del auto en el que fue transportado el cuerpo de la joven. Ambos están acusados de violencia sexual y asesinato. Otra chica también habría caído en la trampa, pero afortunadamente no se presentó al encuentro.(Siberian Times) Recientemente Kristina se había peleado con el padre . La estudiante solía subir provocativas fotos a las redes sociales : por eso, el hombre le había pedido que viviera de manera "más discreta", según informa el Siberian Times.(Siberian Times) Tras el delito, las autoridades locales instaron a las jóvenes de la zona que no respondan a ofertas de trabajo en Internet si están publicadas por fuentes no confiables.