/ Compartir esta noticia SEGUIR ENRIQUE ARRILLAGA Introduzca el texto aquí Álvaro González podría irse a jugar a Rosario Central de Argentina. Foto: Fernando Ponzetto La vuelta de Santiago Romero a Nacional es otro de los temas que sigue en el tapete en este período de pases y todo puede llegar a buen puerto para que el volante se ponga nuevamente la camiseta tricolor.Si bien la sesión a préstamo desde Nacional a Rosario Central aún no terminó, pero los rosarinos quieren desprenderse del jugador, quien no pudo asentarse en el equipo que primero lo tuvo al "Colo" bajo la conducción técnica de Paolo Montero y ahora con Leonardo Fernández tras la renuncia del uruguayo luego de perder la semifinal de la Copa Argentina con Atlético Tucumán.Romero no es tenido en cuenta por el actual técnico canalla y eso hace que la directiva busque opciones para rescindir el préstamo con los tricolores, algo que no sería visto con malos ojos por el club uruguayo.Pero de la mano con la salida del "Colo" está el interés de Rosario Central por Álvaro González, quien además de ser codiciado por el equipo argentino tiene otras ofertas del exterior, aunque su salida de los tricolores parece bastante difícil hoy en día.El "Tata" tiene contrato con el club hasta diciembre de 2018 y a pesar de contar con una cláusula de salida al exterior, la intención del futbolista es quedarse en el fútbol uruguayo.Cabe recordar que Nacional ya perdió a Gonzalo Porras en la mitad de la cancha y la ida del "Tata" podría dejar un vació más en esa zona, aunque uno de los pedidos del "Cacique" Medina fue un volante mixto.Desde la directiva tricolor no ven con malos ojos la salida del futbolista y sobre todo si se trata de Rosario Central, club con el que se mantiene una buena relación dados los negocios que se hicieron anteriormente.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi