Recientemente un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto descubrió la primera ave híbrida en el centro sur de la selva amazónica. La especie en cuestión lleva por nombre "el saltarín coronidorado", el cual surgió del cruce entre el saltarín de cabeza blanca y el saltarín cabeza de ópalo.El estudio fue publicado este martes 26 de diciembre en la revista Proceedings of the National Academy of Science (Pnas). El saltarín coronidorado, que fue descubierto en Brasil en 1957, no había vuelto a ser visto hasta el año 2002. Su naturaleza híbrida, según los científicos, es muy rara entre los vertebrados."Aunque las especies de plantas híbridas son muy comunes, las especies de híbridos entre vertebrados son asombrosamente raras", aseveró el investigador Jason Weir.El equipo de científicos realizó dos viajes a Brasil. Tras recoger varias muestras genéticas y de secuenciar gran parte del genoma de esta especie, determinaron que el 20% de este último proviene del saltarín cabeza blanca y el 80% del saltarín cabeza de ópalo. Las pruebas determinaron que el primer cruce entre estas dos especies se produjo hace 180 mil años."La mayoría de las especies de ave del Amazonas se separaron de sus parientes más cercanos entre 15 y 4 millones de años atrás. Así que estas son aves muy jóvenes por comparación", acotó Weir.El saltarín coronidorado tiene plumas amarillas en la corona de la cabeza, de un tono más opaco que el de sus parientes. Esta especie habita en una región rodeada de ríos en el centro sur del Amazonas, de al menos 200 kilómetros cuadrados.(LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi