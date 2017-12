TOKIO.- Japón realizará por primera vez un simulacro de evacuación ciudadana en Tokio ante un eventual ataque con misiles, en respuesta a los repetidos lanzamientos de proyectiles desde Corea del Norte, algunos de los cuales sobrevolaron su territorio durante 2017.Según informó hoy la cadena estatal japonesa NHK, cerca de 250 personas participarán el próximo 22 de enero en el simulacro, en el que practicarán cómo evacuar espacios al aire libre y cerrados después de que el sistema nipón centralizado vía satélite "J-Alert" alerte con sirenas y altavoces sobre el lanzamiento. La simulación tendrá lugar cerca de la estación y el parque de atracciones del estadio Tokio Dome y se enmarcará en la hipotética situación en la que un misil balístico se dirija al territorio nipón, un temor creciente en Japón desde que dos misiles norcoreanos sobrevolaran la isla de Hokkaido (norte) en agosto y septiembre. El Gobierno japonés ha realizado simulacros en 25 municipios del país desde marzo con el objetivo de garantizar rapidez a la hora de informar a la población y facilitar una evacuación veloz y segura ante los continuos ensayos balísticos de Corea del Norte, que sólo en lo que va de 2017 ha lanzado con éxito una veintena de misiles. El primero simulacro de este tipo tuvo lugar en la localidad de Oga (noreste) el 17 de marzo, después de que ese mes cayera un proyectil a 200 kilómetros de la costa de la prefectura de Akita. Hasta el momento, no se había realizado ninguna simulación en áreas con mucha densidad de población como Tokio, porque requieren preparativos como importantes restricciones de tráfico./EFEView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi