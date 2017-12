/ Las entidades bancarias de la ciudad se vieron poca concurridas por los usuarios, después de los tres días de asueto por la navidad.En el fin de semana más el lunes 25 de diciembre, los distintos bancos no abrieron sus oficinas, sin embargo, esto no generó que para el día martes sus sucursales estuvieran abarrotadas.Algunas personas acudieron a las oficinas bancarias a realizar algunas operaciones de depósitos u otras.El retiro de dinero no se concretó en algunas sucursales, como en el Banco Venezuela , ubicada en San Félix, que no tenía dinero que los usuarios pudieran sacar.El Banco Caroní de Unare, permitía el día de ayer sacar solo 10 mil bolívares, igual que la agencia de San Félix.Estos y otros motivos, generaron la ausencia de personas en las filiales bancarias. Solo en el BBVA Provincial, se percibió una pequeña cola de personas que esperaban entrar en la oficina.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi