TOKIO.- Dos reactores de la compañía propietaria de la accidentada central nuclear de Fukushima recibieron hoy el visto bueno de la autoridad nuclear japonesa por primera vez desde la crisis de 2011, lo que posibilita su futura reactivación.La Autoridad de Regulación Nuclear (NRA) aprobó las medidas de seguridad implementadas en los reactores 6 y 7 de la planta atómica de Kashiwazaki-Kariwa, en la prefectura de Niigata (centro), situada en la costa occidental nipona y gestionada por Tokyo Electric Power Company (Tepco), informó el regulador nipón. Los dos reactores de Kashiwazaki-Kariwa funcionan por agua en ebullición, el mismo sistema usado por los reactores de Fukushima que resultaron dañados a raíz del terremoto y el posterior tsunami que arrasó el nordeste de Japón el 11 de marzo de 2011. Ninguno de este tipo de reactores existentes en las plantas de Japón habían cumplido hasta ahora los requisitos más estrictos establecidos por la NRA tras la crisis de Fukushima, el segundo peor accidente nuclear de la historia tras Chernóbil (1986), porque se les exige realizar importantes reformas para una mayor seguridad. Pese a haber recibido la aprobación de la NRA, la reactivación de las unidades podría prolongarse varios años, dado que será necesario que obtengan el consentimiento de las autoridades locales. Los reactores 6 y 7 son los más nuevos de Kashiwazaki-Kariwa, uno de los complejos nucleares más grandes del mundo con una capacidad de producción combinada de 8,2 millones de kilovatios. El respaldo de la NRA a las unidades de Tepco da impulso a la reactivación nuclear promovida por el Ejecutivo del primer ministro, Shinzo Abe, que comenzó en 2015 y a la que se oponen gran parte de la ciudadanía y las autoridades locales. Actualmente sólo tres de los 42 reactores existentes en el país asiático están operativos y este mismo mes un tribunal superior nipón ordenó por primera vez suspender por motivos de seguridad el funcionamiento de uno de ellos, el reactor número 3 de Ikata./EFE