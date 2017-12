/ 27 Dic, 2017 | Enrique Ernández, vicepresidente de la Sociedad de Médicos Especialistas del hospital Luis Ortega de Porlamar, denunció que los quirófanos constituyen una de las áreas con mayores problemas en ese centro asistencial, lo que no se justifica, por ser el único en el estado para resolver los casos de patologías de importancia en el área pública.Precisó que en la actualidad cuenta únicamente con un quirófano de Ginecología y Obstetricia que hoy por hoy no funciona, pero además solo tiene uno de emergencia donde se realizan cirugías limpias, limpias contaminadas, contaminadas, y sucias o infectadas, manteniéndose casi constantemente en condiciones no aptas desde el punto de vista infeccioso.Tampoco disponen del material adecuado para esterilizar el área, mientras que el único pabellón para las intervenciones electivas, al igual que los dos anteriores presenta un déficit importante de material médico-quirúrgico, como suturas, drenes, bisturíes, sondas, guantes, cepillos quirúrgicos, drogas anestésicas, instrumental quirúrgico, entre otros insumos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi