/ Objetos no permitidos les fueron incautados a los privados de libertad durante la última requisa en los calabozos de la PNB. Cerca de 80 kilos de cobre, considerado material estratégico del Estado, fueron incautados por funcionarios de la PNB que, en el marco de la Campaña de Concientización a Conductores y Despliegue Plan Nacional Navidades Seguras-2017, prestan servicio en el terminal de pasajeros de La Concordia.El pasado jueves, a las 10:30 de la mañana, los uniformados procedieron a revisar dos maletas que estaban siendo cuidadas o resguardadas por una mujer , en la zona de descarga de nuestro principal puerto terrestre, descubriendo que en su interior lo que ocultaban eran cobre.Se trataba específicamente de recortes de guayas de cobre. Aproximadamente, unos 80 kilogramos camuflados en el equipaje, cuya propietaria logró burlar a los funcionarios y huir al verse descubierta.Requisa en la PNBObjetos no permitidos les fueron incautados a los privados de libertad durante la última requisa en los calabozos de la PNB. Recientemente, durante una requisa sorpresa que practicaron en los calabozos de la PNB, en presencia solo de representantes del Ministerio Público, por cuanto los de la Defensoría del Pueblo no asistieron, se logró la incautación de artículos y elementos no permitidos a los privados de libertad.Concretamente, colectaros tres teléfonos celulares; dos envases o cuñetes con frutas en proceso de fermentación; tres cargadores de celulares; 10 pipas de fabricación artesanal; dos afeitadoras; tres tijeras; dos cortaúñas; tres objetos punzo cortantes (cuchillos); dos tenedores; una correa; dos trozos de material metálico de forma rectangular; dos trozos de madera de forma cilíndrica; dos tapas de latas de atún, con un recipiente; dos yesqueros, en mal estado; y una cucharilla metálica, con signos de combustión. (MB)Con Información de