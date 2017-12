/ Diputado Miguel Reyes. (Foto/Tulia Buriticá) Diputado Miguel Reyes. (Foto/Tulia Buriticá) En opinión del diputado adeco en el Consejo Legislativo, Miguel Reyes,"recibimos con beneplácito la liberación de los presos políticos que anunció el Gobierno, pero no estamos conformes, porque deben ser beneficiados con esta medida absolutamente todos los venezolanos que han sido detenidos arbitrariamente y se les siguen violando sus derechos humanos""Nos complace la liberación del tachirense Jhosman Paredes; sin embargo, todavía un buen número de venezolanos están privados de su libertad, sin que hayan cometido un delito probado, se les ha irrespetado su derecho a la defensa, se les han violado sus derechos humanos y siguen muchos enfermos o simplemente recluidos en las peores condiciones, esto contraviniendo las disposiciones y mandatos de los tribunales, como el caso del concejal de San Cristóbal, José Vicente García, quien a los quince días de haber sido apresado y secuestrado tenía boleta de excarcelación y el Sebin hizo caso omiso a eso, porque hay intereses superiores que no permiten que esté en la calle -recalcó-.Precisó el legislador que:"Quedan otros venezolanos detenidos que no han tenido siquiera la posibilidad de ir a defenderse, en respeto al debido proceso, a sus derechos humanos, civiles y políticos; por eso, seguimos pidiéndole al Gobierno que no solamente son los que soltaron, sino que deben hacer lo mismo con todos los presos políticos de este gobierno, y en eso seguiremos haciendo fuerza y el próximo año continuaremos ocupados en este trabajo"En ese sentido, recalcó Reyes que:"Estamos solicitando que las conversaciones que se llevan en República Dominicana tengan como punto de honor la liberación de los presos políticos, que no quede ninguno pagando prisión injustamente. Queremos que todos los tachirenses que están recluidos, como Daniel, estén libres, todos, y ojalá lo hicieran antes del 31 de diciembre y puedan reencontrarse con sus familias"Ratificó que:"en la mesa de diálogo ha sido un petitorio innegociable la liberación de los presos políticos y el Gobierno está técnicamente caído, no tiene respuesta para los problemas de los tachirenses y venezolanos, y necesita que no haya conflicto y dar muestras de tolerancia. Nosotros seguiremos haciendo la fuerza para que todos los presos políticos sean liberados y, si es por la vía de la negociación, la seguiremos" (LZ)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi