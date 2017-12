/ Aries- La luna en Aries le da la oportunidad para encarar temas que serán fundamentales en un futuro y para sentirse bien con usted mismo. Gran día.Tauro- Todo comienza de manera despareja, pero mañana la luna en Tauro lo hará sentirse mejor. No se apure, ya que todo cambia lentamente.Géminis- Tiene mucho para hacer y para encarar y lo ideal es tratar de hacerlo en el día de hoy, ya que Aries, Leo y Sagitario lo ayudarán mucho.Cáncer- Está en un día complicado, así que evite discutir sobre todo con Aries, Libra y Capricornio, pues andarán de mal humor de a ratos. Día demasiado rápido.Leo- Será esta una jornada alegre, positiva, cargada de entusiasmo y en donde todo se hará con el mejor color. Aries lo ayudará de buena manera y con Sagitario podrá proyectar un viaje.Virgo- Todo es tan desordenado que nada lo hará convincente. Tenga más fe en usted mismo y busque a Tauro, ya que lo bajará a tierra rápidamente.Libra- Tiene temas que son realmente positivos y nada lo hará perder el rumbo. Igual hoy si tiene ganas de discutir no es el mejor día para hacerlo. Le conviene hablar poco y bien.Escorpio- Todo se hace con muy buen tino y eso lo llevará a estar con gente divertida. No se distraiga haciendo lo que no le gusta. Espere al lunes.Sagitario- Todo es sano, divertido, alegre y cargado de buen humor. Disfrute la felicidad del día de hoy y saque mucha energía amenizando fiestas y reuniones. Será un gran día.Capricornio- Todo es realmente fuerte y positivo y eso lo hará sentirse bien con usted mismo. No se llene de obligaciones, pues recién mañana podrá encarar. Día raro.Acuario- Tiene mucho para hacer y lo ideal es hacerlo de una buena vez. Hoy estará con mucha energía de comienzo de algo que tiene en mente hace rato. Actúe.Piscis- Todo se hace con energía que vale la pena vivir. Es muy bueno que así sea, y estará muy animado y alegre a la vez. Muy buen día.* Por Susana Garbuyo*Puedes contactar a nuestra astróloga en Facebook y Twitter .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi